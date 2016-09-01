أشهر رعية إيفواري في الثامنة والثلاثين من العمر، الجمعة، إسلامه أمام المصلين بمسجد الرحمة ببلدية العبادلة ببشار، حيث لقنه إمام المسجد بعد خطبة الجمعة الشهادتين. ويقول بوبا إسماعيل وهو اسمه الكامل إنه أب لثلاثة أطفال ومدة تواجده بالجزائر لا تتعدى السنة، وإن أبويه مسلمان غير أنه كان تائها إلى حين قراءته لقصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل، وهي القصة التي أثرت فيه وجعلته يهم لاعتناق الإسلام.
من جهته، قال إمام مسجد الرحمة إبراهيم بوركبة، "إنها المرة الثانية التي يشهد فيها مسجد الرحمة اعتناق أجانب للإسلام"، حيث سبق له أن شهد دخول طبيب كوبي يعمل بمستشفى العبادلة الإسلام. وقد تم تكريم إسماعيل من طرف بعض المصلين ببعض الهدايا قبل أن يرحب به من جميع المصلين كأخ لهم في الإسلام وهو ما زاد من سعادته.
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تأثر بقصة سيدينا إبراهيم وابنه إسماعيل
إيفواري يشهر إسلامه بمسجد في بشار
حيدبي عبد الوهاب
أشهر رعية إيفواري في الثامنة والثلاثين من العمر، الجمعة، إسلامه أمام المصلين بمسجد الرحمة ببلدية العبادلة ببشار، حيث لقنه إمام المسجد بعد خطبة الجمعة الشهادتين. ويقول بوبا إسماعيل وهو اسمه الكامل إنه أب لثلاثة أطفال ومدة تواجده بالجزائر لا تتعدى السنة، وإن أبويه مسلمان غير أنه كان تائها إلى حين قراءته لقصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل، وهي القصة التي أثرت فيه وجعلته يهم لاعتناق الإسلام.
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من جهته، قال إمام مسجد الرحمة إبراهيم بوركبة، "إنها المرة الثانية التي يشهد فيها مسجد الرحمة اعتناق أجانب للإسلام"، حيث سبق له أن شهد دخول طبيب كوبي يعمل بمستشفى العبادلة الإسلام. وقد تم تكريم إسماعيل من طرف بعض المصلين ببعض الهدايا قبل أن يرحب به من جميع المصلين كأخ لهم في الإسلام وهو ما زاد من سعادته.