سيطبق نفس أسعار الـ 3 جي وتغطية 20 ولاية قريبا "أوريدو" يطلق الـجيل الرابع في تلمسان وتيزي وزو وبشار

أعلن متعامل الهاتف النقال أوريدو "Ooredoo" عن الإطلاق التجاري لخدماته للجيل الرابع (4G) بولايات تلمسان وتيزي وزو وبشار، بعد حصوله على الرخصة النهائية لتشغيل واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات النقالة للجيل الرابع، واستلامه للإشعار الرسمي من قبل سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (ARPT).

وذكر بيان للمتعامل أوريدو، تلقت "الشروق" نسخة منه، أنه من الآن بإمكان مُشتركي Ooredoo في الولايات الثلاث، الولوج إلى الجيل الرابع بطريقة بسيطة وذلك بتفعيلها في فضاء Ooredoo أو لدى نقاط البيع المعتمدة، دون تكاليف إضافية وبنفس تسعيرة الجيل الثالث مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف.

وبمناسبة الإطلاق التجاري لخدمات الجيل الرابع، صرح المدير العام لـ Ooredoo، السيد هندريك كاستيل، بأن "Ooredoo" فخور بالمشاركة في هذه المرحلة التاريخية لإطلاق الهاتف النقال للجيل الرابع ودخول التدفق العالي جدا النقال". وأضاف: "أصبحت الآن تقنية الجيل الرابع (4G) حقيقة لزبائننا الذين يُمكنهم الاستفادة من خدماتنا وعيش تجربة فريدة للتدفق العالي جدا للنقال وبأفضل التسعيرات". وتابع: "يلتزم Ooredoo بمواصلة استراتيجيته في تحديث وتطوير القطاع الجزائري للاتصالات تماشيا مع سياسة السلطات العمومية، وسيُوفر جميع الإمكانيات اللازمة ليجعل من الجيل الرابع نجاحا كبيرا آخر."

وبعد الولايات الثلاث الأولى، سيُغطي Ooredoo عشرين ولاية أخرى خلال الأشهر المقبلة، لا سيما الجزائر العاصمة ووهران وسطيف وقسنطينة.

للتذكير، كان Ooredoo أول متعامل يقوم بتجارب ناجحة للجيل الرابع بتلمسان في 11 جويلية 2016. خصت العروض التي أُجريت لاسيما للتدفق جد العالي النقال وسرعة تحميل تطبيقات من بوابة Ostore على مختلف الأجهزة النقالة (الهاتف النقال وجهاز الحاسوب).

وكان المتعامل أوريدو قد أجرى تجارب ناجحة على الجيل الرابع للهاتف النقال شهر جويلية الماضي، بالشراكة مع Nokia، حيث بلغت السرعة القصوى 75 ميڨابايت في الثانية (75Mb/s).