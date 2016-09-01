اعلن المتمردون الحوثيون على موقع "سبأ نيوز" مقتل واصابة العشرات السبت في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطرون عليها، في غارات جوية شنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للقوات الحكومية.
وقال الموقع "استشهد وأصيب العشرات من المواطنين جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأميركي عصر اليوم مراسم عزاء في الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء (...) التي يقام فيها عزاء والد وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان".
ولم يحدد الموقع ان كان الرويشان او شخصيات اخرى موجودة في مراسم العزاء لدى حصول الهجوم.
ظل اللواء جلال الرويشان الذي عينه الرئيس عبد ربه منصور هادي وزيرا للداخلية في منصبه بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014 في حربهم مع قوات هادي المنفي في السعودية حاليا.
ولم يتم الحصول على الفور على تفاصيل حول عدد القتلى او الجرحى في الغارات.
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مقتل وإصابة العشرات في غارات للتحالف العربي بصنعاء
وكالات
اعلن المتمردون الحوثيون على موقع "سبأ نيوز" مقتل واصابة العشرات السبت في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطرون عليها، في غارات جوية شنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للقوات الحكومية.
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وقال الموقع "استشهد وأصيب العشرات من المواطنين جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأميركي عصر اليوم مراسم عزاء في الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء (...) التي يقام فيها عزاء والد وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان".
ولم يحدد الموقع ان كان الرويشان او شخصيات اخرى موجودة في مراسم العزاء لدى حصول الهجوم.
ظل اللواء جلال الرويشان الذي عينه الرئيس عبد ربه منصور هادي وزيرا للداخلية في منصبه بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014 في حربهم مع قوات هادي المنفي في السعودية حاليا.
ولم يتم الحصول على الفور على تفاصيل حول عدد القتلى او الجرحى في الغارات.