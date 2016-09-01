بعد انتقاد سلوكه حيال النساء ترامب: لن أنسحب من السباق الرئاسي

اكد المرشح الجمهوري دونالد ترامب السبت انه لن ينسحب من السباق الرئاسي، وذلك بعد توجيه انتقادات شديدة اليه حتى داخل حزبه اثر نشر شريط فيديو يروي فيه كيفية تحرشه بالنساء.

وقال ترامب لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "لن انسحب ابدا"، نافيا وجود اي ازمة في حملته الرئاسية.

واضاف "احظى بدعم رائع في حين ان هيلاري كلينتون مرشحة تحفل بعيوب رهيبة" في اشارة الى منافسته الديموقراطية.

وفي شريط فيديو يجمع صورا لشبكة "ان بي سي" في سبتمبر 2005، يروي ترامب حين كان نجما تلفزيونيا عمره 59 عاما، بكلام بذيء ومهين اسلوبه في التحرش بالنساء ولو بدون موافقتهن.

واغرق حديثه هذا الحملة الانتخابية في فضيحة كبرى قبل 48 ساعة من مناظرة حاسمة مع كلينتون.

وسارع كبار المسؤولين الجمهوريين الى التنديد بشكل واضح باقوال ترامب واكد بعضهم انهم لن يصوتوا له.

وقال ترامب في شريط فيديو بث على فيسبوك ليل الجمعة السبت "لم اقل ابدا انني كنت شخصا مثاليا". واضاف انه يشعر "بالاذلال" متعهدا ان يصبح "رجلا افضل".