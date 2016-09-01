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استهجنت الصمت الرسمي على الهجمة التي طالت زهرة ظريف بيطاط وبوحيرد
حنون: سعداني تجاوز الخطوط الحمراء!
انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، السبت، هجوم أمين عام "الأفلان" عمار سعداني، على سلفه عبد العزيز بلخادم، وقالت إن سعداني "تعدى الخطوط الحمراء، ولا يحق له الحديث بهذه الطريقة عن المجاهدين".
واسترسلت حنون ضمن هذا السياق خلال الكلمة ألتي ألقتها في نشاط حزبي ببوسعادة، اين وجهت سهام النقد لما برز على الساحة من تراشقات بين قيادات سياسية، وحتى داخل الحكومة، ووصفت حنون تلك السجالات بأنها "وصول إلى الانحطاط والتلوث السياسي، الذي بلغ الذروة وتخطى الخطوط الحمراء".
كما انتقدت حنون، ما وصفته بصمت الحكومة حيال الهجمات الفرنسية على المجاهدات كزهرة بيطاط وجميلة بوحيرد ولم ترد عليها، مضيفة أن الدستور "يلزم مؤسسات الدولة بالدفاع عن الثورة". و
عرجت حنون على مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي رأت فيه إجحافا في حق الاقتصاد الوطني "كونه يمنح امتيازات للمؤسسات الأجنبية وأدى إلى افرغ قاعدة 49/51 من محتواها" حسب قولها .
وبخصوص التقاعد النسبي، أكدت لويزة حنون بأن مبررات الحكومة لإلغائه والمتمثلة في العجز المالي "واهية" كصندوق التقاعد حسبها يمكنه إحداث التوازنات عبر فتح مناصب شغل جديدة للمساهمة فيه من طرف العمال الفعليين.
ويرى حزب العمال بأنه على الحكومة تحصيل مستحقات الدولة تجاه أصحاب رؤوس الأموال والتي قدرت حسبها بـ9981 مليار دينار إلى غاية 2013 أي 5 أضعاف عجز الميزانية الوطنية .
ورأت حنون بأن منع منتسبي الجماعات المحلية ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي من الترشح لمختلف الهيئات الانتخابية أمر فيه مساس بمبدأ يقره الدستور يعطي الحق لكل المواطنين الترشح والتصويت.
SoloDZ2016/10/08 على 21:361
الامور باتت واضحة يا حنونة كلكم فاسد وكلكم ستسئلون عن فسادكم وكل ما انتم تفعلون هو فضح بعضكم بعض امام الشعب وذلك لكي ينظم التاريخ نفسه من احسن للجزائر فلنفسه ومن اساء فإلى مزبلة التاريخ
2016/10/08 على 21:382
أقارن بين تصريحات سعداني الذي يطلق النّار يمينا وشمالا على المباشر ولا أحد يلومه.
وبين علي بلحاج وعباسي حين اتّهموا بالتّصريحات النارية فقط في تجمّعاتما وأدخلا السّجن وحرموا من حقوقهما .
أمّا العنف المختلق في حقّهما فلم يشهداه بل الشخاص الذين انتهجوا العنف استقبلوا بحفاوة في مقر الرئاسة. الكيل بمكاييل!!!
معلق2016/10/08 على 21:443
واقع السياسة
- سعداني ....الوزرء....رجال الاعمال (حداد)...الخ في معسكر الرئيس بوتفليقة
-لويزة حنون ....احمد اويحي .....بلخادم......هم في معسكر الجنرال التوفيق المنتهي
- والمفاجأة أن الاحزاب المعارضة منها الاسلاميون ...تعاطفوا مع التوفيق ؟ بعدما حررص رئيس الجمهوية على اعطائهم لمزيد من الحريات ......فهل كان حال المعارضة من حريات وديمقراطية افضل اثناء عهد التوفيق ؟
SoloDZ2016/10/08 على 22:24
حداد في معسكر بوتفليقة ؟؟؟؟؟؟ ههههه لقد جانبت الصواب اخي
و لكنك تطرقت لنقطة مهمة وهي نقطة المعسكرات السوداء هذه
عصب النظام جعلوا مصلحتهم فوق مصلحة الجزائر في نزاعاتهم لذلك
فوتت بلادنا عديد الفرص اهمها الاستقرار ومداخيل النفط والعلاقات
الدولية الممتازة التي تحضى بها الجزائر مع الشرق والغرب ولولا ان
اخرتنا هذه الذهنية الفاسدة والضيقة والمريضة التي لدى مسؤولينا
لكانت بلادنا في وضع جد متقدم على الحالي وبالرجوع لحداد اِعلم انه
يمثل توفيق و يدير شؤون شركات توفيق و الاخير يمثل نفوذ فرنسا
في الجزائر
موزع2016/10/08 على 21:504
حنون لويزةfemme de ménage انتاع التوفيق مازال تهدر او تعرف الخطوط الحمراء !!!!!!! ياو زمن ايام التوفيق انتاعك انتهت ...تحيا بو تفليقة قاهر الظالمين .......
مؤمن - الخروب2016/10/08 على 22:055
لويزة حيحون هذه المخلوقة التي يختزل فيها حزب لا يعيش الا على فتات السلطة ومعونات النظام وكوطاته في المجالس المحلية والمجلس الشعبي الوطني فمنذ5جوان1997وهي في البرلمان نائبة تكرر نفسها وتتحين اي فرصة مهما كانت تافهة لتشبع منها صياحا وعويلا لفتا للانظار و استجداء للتعاطف مع طول هذه المدة التي قضتها حيحون في البرلمان ايها السادة القراء انظروا الى ما حققته لنفسها من الثراء ( 30 مليون شهريا لمدة 20 سنة ) و حياة الاسفار و التمتع و انظروا الى ما حققته للعمال ( زيادة الضرائب و الاسعار و المعاناة ) ؟؟؟؟؟
معلق2016/10/08 على 22:056
يا حنون إذا لم تتذوقي طعم الحرية من قبل ....قتذوقيها اليوم بفضل حنكة رئيس الجمهورية ...والخطوط الحمراء اليوم في نظرك هي وجه من أوجه الحريات في العالم تعلمي الدرس من سيدك سعداني الشجاع ...خاطر بنفسة من اجل الدولة المدنية
بلقاسم - الجزائر2016/10/08 على 22:227
اسعيداني اخرج ليكم عريان ......اتعراو حى انتم ... واللا اتدرقو .... خليوه ....ياخذ اللي القاه .... قي اطريقو....انسان اهبل...والشعب افشل....
جنوبي - بلاد كل شيء ممكن2016/10/08 على 22:238
يا حنون تصريحات سعداني دليل قاطع على ان بوتفليقة محجور عليه ، و كذلك ما يثبت ان هناك سلطة عميلة خفية تحرك عروس القرقوز "سعداني " لتفجير الوضع حتى تطمص السرقات و الفساد
ربيع - الجزائر2016/10/08 على 22:479
بلخادم كان في الأمس من النظام الفاسد والآن أصبح بالنسبة لها من الثوريين