استهجنت الصمت الرسمي على الهجمة التي طالت زهرة ظريف بيطاط وبوحيرد حنون: سعداني تجاوز الخطوط الحمراء!

انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، السبت، هجوم أمين عام "الأفلان" عمار سعداني، على سلفه عبد العزيز بلخادم، وقالت إن سعداني "تعدى الخطوط الحمراء، ولا يحق له الحديث بهذه الطريقة عن المجاهدين".

واسترسلت حنون ضمن هذا السياق خلال الكلمة ألتي ألقتها في نشاط حزبي ببوسعادة، اين وجهت سهام النقد لما برز على الساحة من تراشقات بين قيادات سياسية، وحتى داخل الحكومة، ووصفت حنون تلك السجالات بأنها "وصول إلى الانحطاط والتلوث السياسي، الذي بلغ الذروة وتخطى الخطوط الحمراء".

كما انتقدت حنون، ما وصفته بصمت الحكومة حيال الهجمات الفرنسية على المجاهدات كزهرة بيطاط وجميلة بوحيرد ولم ترد عليها، مضيفة أن الدستور "يلزم مؤسسات الدولة بالدفاع عن الثورة". و

عرجت حنون على مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي رأت فيه إجحافا في حق الاقتصاد الوطني "كونه يمنح امتيازات للمؤسسات الأجنبية وأدى إلى افرغ قاعدة 49/51 من محتواها" حسب قولها .

وبخصوص التقاعد النسبي، أكدت لويزة حنون بأن مبررات الحكومة لإلغائه والمتمثلة في العجز المالي "واهية" كصندوق التقاعد حسبها يمكنه إحداث التوازنات عبر فتح مناصب شغل جديدة للمساهمة فيه من طرف العمال الفعليين.

ويرى حزب العمال بأنه على الحكومة تحصيل مستحقات الدولة تجاه أصحاب رؤوس الأموال والتي قدرت حسبها بـ9981 مليار دينار إلى غاية 2013 أي 5 أضعاف عجز الميزانية الوطنية .

ورأت حنون بأن منع منتسبي الجماعات المحلية ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي من الترشح لمختلف الهيئات الانتخابية أمر فيه مساس بمبدأ يقره الدستور يعطي الحق لكل المواطنين الترشح والتصويت.