وصف تصريحات سعداني بالخطيرة بونجمة: يجب إقالة الوزراء الذي صفقوا لتصريحات سعداني

وصف، خالد بونجمة، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، تصريحات عمار سعداني الأخيرة، بالخطيرة والمتهورة، التي ضربت مصداقية مؤسسات الدولة في الصميم، مشيرا إلى أنّها ستشعل فتيل الفتنة داخل البلاد، مطالبا الرئيس بإقالة الوزراء الذين صفقوا لسعداني.

خالد بونجمة وفي لقاء صحفي بولاية غليزان، قال إنّ: "سعداني خالف الأعراف تماما باتهام مؤسسات الدولة بتدبير الأحداث الدامية التي عرفتها ولاية غرداية، والتي ستشعل، حسبه، فتنة كبيرة قد يستحيل إخمادها بولايات غرداية والأغواط وتيارت وغيرها..".

وأضاف في السياق بأن بلخادم كان رئيس حكومة ويشرع باسم الدولة الجزائرية، كيف أصبح بين عشية وضحاها عميلا لفرنسا، ولماذا لم يتكلم في وقت سابق لما كان تحت إمرة بلخادم وأحد جنوده الأوفياء، حيث اعتبر ذلك بضرب مباشر لشخص رئيس الجمهورية الذي عين بلخادم في منصب رئيس الحكومة ووزير ممثل شخصي له.