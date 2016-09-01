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وصف تصريحات سعداني بالخطيرة
بونجمة: يجب إقالة الوزراء الذي صفقوا لتصريحات سعداني
وصف، خالد بونجمة، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، تصريحات عمار سعداني الأخيرة، بالخطيرة والمتهورة، التي ضربت مصداقية مؤسسات الدولة في الصميم، مشيرا إلى أنّها ستشعل فتيل الفتنة داخل البلاد، مطالبا الرئيس بإقالة الوزراء الذين صفقوا لسعداني.
خالد بونجمة وفي لقاء صحفي بولاية غليزان، قال إنّ: "سعداني خالف الأعراف تماما باتهام مؤسسات الدولة بتدبير الأحداث الدامية التي عرفتها ولاية غرداية، والتي ستشعل، حسبه، فتنة كبيرة قد يستحيل إخمادها بولايات غرداية والأغواط وتيارت وغيرها..".
وأضاف في السياق بأن بلخادم كان رئيس حكومة ويشرع باسم الدولة الجزائرية، كيف أصبح بين عشية وضحاها عميلا لفرنسا، ولماذا لم يتكلم في وقت سابق لما كان تحت إمرة بلخادم وأحد جنوده الأوفياء، حيث اعتبر ذلك بضرب مباشر لشخص رئيس الجمهورية الذي عين بلخادم في منصب رئيس الحكومة ووزير ممثل شخصي له.
2016/10/08 على 21:091
والله عندك الحق ، يجب اقالة الوزراء الشياتين ، لا ملة لهم و لا تفكير و لا عبقريات ، همهم ان يرتفع سعر البترول فقط لغطاء فشلهم و المزيد من السرقات ، لعنة الله عليكم من وزراء
معلق2016/10/08 على 21:212
تصريحات سعداني يا بونجمه تصب في صالح الوطن لاخطيرة ولا هم يحزنون .....انت تبحث عن خلق الفتن من اجل تدمير السلطة فقط
SoloDZ2016/10/08 على 21:243
اختلط الحابل بالابل في هذه البلاد ونجح الحركى وابناءهم في تمييع العمالة لفرنسا حتى اصبحت شيء عادي يدخل في اطار الممارسة السياسية بل الخرشف يرون في العمالة قفازة تبا لزمن المسخ هذا
2016/10/08 على 21:294
برنار ليفي يدخل الجزائر في جلد سعداني
جزائري - الجزائر2016/10/08 على 21:475
مازال عايش هذا بوجمة لم نره مند الانتخابات السابقة ناس ليس لها حياء ......
بلقاسم - الجزائر2016/10/08 على 22:256
....هذا الكلام ...من المفروض أن يقوله الرئيس ...أو يقوله الشارع......إذا استحال عليه الوضع.....