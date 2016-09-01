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بعد "حملة" شعواء قادها ضده جزائريون..
ريان أطلس يفضح "MBC4" ويُسّرب فيديو يكشف تلاعب القناة لصالح المخزن !!
لم ينتظر ريان أطلس، المتسابق الجزائري في برنامج "بروجكت رنواي"، والمُذاع على فضائية "MBC4"، طويلا، ليخرج عن صمته ويرد على منتقديه الذين هاجموه بشراسة على خلفية قيامه بنسب "القفطان" الذي صمّمه فـي الحلقة الثالثة مـن عمر البرنامج، إلى التراث المغربي.
خروج "أطلس"، جاء من خلال نشره لـ "فيديو" عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يُثبت أن كلامه تم تحريفه، إذ معروف أن البرنامج لا يزال يُبث مسجلا، وأن الحلقة الأخيرة منه، هي الوحيدة من ستبث حيّة على المباشر من مدينة دبي، ما يجعل نظرية المؤامرة مطروحة بقوة.
ويثبت "الفيديو" المتداول، أن ريان صرّح بأن اللباس الذي صممّه خلال الحلقة المذاعة، هو مزيج من لباس المغرب العربي الكبير والقفطان الجزائري، ولكن طاقم البرنامج لم يعرض ذلك لسبب في نفس يعقوب؟؟.
وسبق لريان أن نشر تغريدة قال فيها: "الفستان مستوحى من الموسيقى العربية بلمسة من تراث المغرب العربي الكبير.. القفطان الجزائري أصالة وتراث جـزائري بلمسة عصرية".. بعد هجوم غير مسبوق عليه من قبل مرتادي الفضاء الأزرق، في أعقاب تصريحه أن "القفطان" الذي صمّمه خلال الحلقة الثالثة من البرنامج، والتي استضافت عارضة الأزياء الألمانية "توني غارن"، "مغربي" الأصل وليس جزائريا؟؟.
إلى ذلك، عمدت إحدى متابعات البرنامج إلى نشر صورة عبارة عن ورشة لخياطة القفاطين الجـزائرية مـع فـن التطريز، التقطت بولاية عـنابة عام 1900م، فـيما نشر آخر صورة لزوجة الرئيس الراحل "هواري بومدين" بالقفطان الجزائري، لتأكيد أصالة هذا الزي القديم وانتشاره بين مختلف طبقات المجتمع الجزائري !!.
SoloDZ - لا نريد ان يصبح المروك التويفه شماعة لاخفاقاتنا 2016/10/08 على 19:341
ما كان عليك ان تذكر المغرب العربي ايها الغبي وكل بلد من المنطقة له من يمثله وبما انك تمثل الجزائر فقط ولا احد خولك لتمثل المغرب العربي كان عليك ان تقول بأن القفطان اصله جزائري وفقط حتى اذا تكلمت عن السحاب قل ان السحاب الذي اشاهده جزائري وليس يغطي المغرب العربي فإذا كنتم انت وممثلي بلدانهم من المنطقة كل منكم يمثل بلده فهذا يعني اننا نحتاج الى ممثل واحد للمنطقة وكفى ثم ان "امبيسي" مجمع محترف واذا قص كلامك ففي اطار تحديد التوقيت وليس خدمة للمخزن بل كلامك هو الذي خدم عقلية المخنز اللصوصية لما هو DZ
2016/10/08 على 20:162
هذا ريان الاطلس مع mbc .... فما رايكم في البشير الابراهيمي و المعروف انه وُلد في بلدبة راس الواد..و بالذات قرية اولاد ابراهم التي اصبحت فيما بعد بلديةو هي الان تابعة لدائرة راس الواد ... غير ان التلفزيون الجزائري نسبه في حصة بثها اواخر الثمانينات الى عين ولمان و في حصة بثها مطلع الفية الى بلدية برج الغدير ... و في كتاب السنة الثالثة متوسط سنوات السبعينات يُنسب البشير الى سطيف..شيخ في ثقل البشير يُنكل به في مسقط راسه فما بالك بريان الاطلس مع mbc نورمال .. نورمال.....