بعد "حملة" شعواء قادها ضده جزائريون.. ريان أطلس يفضح "MBC4" ويُسّرب فيديو يكشف تلاعب القناة لصالح المخزن !!

لم ينتظر ريان أطلس، المتسابق الجزائري في برنامج "بروجكت رنواي"، والمُذاع على فضائية "MBC4"، طويلا، ليخرج عن صمته ويرد على منتقديه الذين هاجموه بشراسة على خلفية قيامه بنسب "القفطان" الذي صمّمه فـي الحلقة الثالثة مـن عمر البرنامج، إلى التراث المغربي.

خروج "أطلس"، جاء من خلال نشره لـ "فيديو" عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يُثبت أن كلامه تم تحريفه، إذ معروف أن البرنامج لا يزال يُبث مسجلا، وأن الحلقة الأخيرة منه، هي الوحيدة من ستبث حيّة على المباشر من مدينة دبي، ما يجعل نظرية المؤامرة مطروحة بقوة.

ويثبت "الفيديو" المتداول، أن ريان صرّح بأن اللباس الذي صممّه خلال الحلقة المذاعة، هو مزيج من لباس المغرب العربي الكبير والقفطان الجزائري، ولكن طاقم البرنامج لم يعرض ذلك لسبب في نفس يعقوب؟؟.

وسبق لريان أن نشر تغريدة قال فيها: "الفستان مستوحى من الموسيقى العربية بلمسة من تراث المغرب العربي الكبير.. القفطان الجزائري أصالة وتراث جـزائري بلمسة عصرية".. بعد هجوم غير مسبوق عليه من قبل مرتادي الفضاء الأزرق، في أعقاب تصريحه أن "القفطان" الذي صمّمه خلال الحلقة الثالثة من البرنامج، والتي استضافت عارضة الأزياء الألمانية "توني غارن"، "مغربي" الأصل وليس جزائريا؟؟.

إلى ذلك، عمدت إحدى متابعات البرنامج إلى نشر صورة عبارة عن ورشة لخياطة القفاطين الجـزائرية مـع فـن التطريز، التقطت بولاية عـنابة عام 1900م، فـيما نشر آخر صورة لزوجة الرئيس الراحل "هواري بومدين" بالقفطان الجزائري، لتأكيد أصالة هذا الزي القديم وانتشاره بين مختلف طبقات المجتمع الجزائري !!.