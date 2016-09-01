يعود برنامج "شاعر الجزائر" قريبا، بموسم جديد، سيُبث اعتبارا من مطلع السنة المقبلة 2017م، بعدما قرر مجمّع "الشروق"، بالتنسيق مع إدارة إنتاج البرنامج والإعلامي سليمان بخليلي، على إطلاق طبعة جديدة منه ستكمّل نجاح الطبعة الأولى، ليأتي ذلك تزامُنا وعزم قنوات "الشروقTV" لبعث عديد البرامج المدرجة في الشبكة البرامجية الجديدة.
حصر التنافس في الشعر"العمودي" و"التفعيلة"
في هذا الصدد، علمت "الشروق"، أن الشروع في التحضير للموسم الثاني من "شاعر الجزائر" سيكون خـلال شهر أكتوبر الجاري، حـيث سيتم بـث إعـلان ترويجي على قنوات "الشروق" يتضمن كيفية استقبال ترشيحات المتسابقين وشروط الترشح، مع حـصر التنافس فـي الشعر العمودي وشعر التفعيلة دون سواهما، وحسب ذات المصدر، فإن لجنة تحكيم جديدة تم تشكيلها لاختيار مواهب الشعر، تتكوّن من ثلاثة نقاد متخصصين ممن لهم باع طويل في هذا المجال، ستقوم بفحص الترشيحات وفرز الطلبات وإجازة المتسابقين المقبولين .
هذه هي الجوائز التي سيحصدها الفائزون:
فيما يخص الجوائز الخاصة بالمتسابقين المتأهلين لحلقة التتويج النهائية، والتي ستجرى بمناسبة عيد استرجاع السيادة الوطنية يوم 5 جويلية، فسوف توزع على النحو الآتي :
ـ الجائزة الأولى: 100 مليون سنتيم
ـ الجائزة الثانية: 50 مليون سنتيم
ـ الجائزة الثالثة: 30 مليون سنتيم
ـ الجائزة الرابعة: 20 مليون سنتيم
ـ الجائزة الخامسة: 10 ملايين سنتيم
أما بالنسبة لتوزيع رزنامة سير الإنتاج (مبدئيا) فقد ضبطت وفق الخطة الآتية :
شهر أكتوبر 2016: استقبال ترشيحات المتسابقين على البريد الالكتروني الذي سيعلن عنه عبر شاشة "الشروق" قريباً .
شهري نوفمبر وديسمبر2016: فحص الترشيحات الواردة من طرف لجنة التحكيم، بالإضافة لتصوير وبث مقاطع قصيرة في حلقات تقدم ملخصا لتصفيات الانتقاء.
جانفي 2017: انطلاق تصوير وبث تصفيات الموسم الثاني .
5 جويلية: تتويج "شاعر الجزائر" لسنة 2017م .
يذكر أنه وبعد الاحتفاء بشاعر الجزائر الخالد "مفدي زكريا" في الموسم الأول، يحتفي البرنامج في موسمه الثاني بإمام البيان، العلاّمة محمد البشير الإبراهيمي، بحضور نجله الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وثلة من الباحثين المتخصصين في تراث الإمام الإبراهيمي رحمه الله .
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التفاصيل الكاملة الخاصة بالموسم الثاني من البرنامج..
بعد مفدي زكرياء.. "شاعر الجزائر" يحتفي بالعلاّمة محمد البشير الإبراهيمي
رابح / ع
يعود برنامج "شاعر الجزائر" قريبا، بموسم جديد، سيُبث اعتبارا من مطلع السنة المقبلة 2017م، بعدما قرر مجمّع "الشروق"، بالتنسيق مع إدارة إنتاج البرنامج والإعلامي سليمان بخليلي، على إطلاق طبعة جديدة منه ستكمّل نجاح الطبعة الأولى، ليأتي ذلك تزامُنا وعزم قنوات "الشروقTV" لبعث عديد البرامج المدرجة في الشبكة البرامجية الجديدة.
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حصر التنافس في الشعر"العمودي" و"التفعيلة"
في هذا الصدد، علمت "الشروق"، أن الشروع في التحضير للموسم الثاني من "شاعر الجزائر" سيكون خـلال شهر أكتوبر الجاري، حـيث سيتم بـث إعـلان ترويجي على قنوات "الشروق" يتضمن كيفية استقبال ترشيحات المتسابقين وشروط الترشح، مع حـصر التنافس فـي الشعر العمودي وشعر التفعيلة دون سواهما، وحسب ذات المصدر، فإن لجنة تحكيم جديدة تم تشكيلها لاختيار مواهب الشعر، تتكوّن من ثلاثة نقاد متخصصين ممن لهم باع طويل في هذا المجال، ستقوم بفحص الترشيحات وفرز الطلبات وإجازة المتسابقين المقبولين .
هذه هي الجوائز التي سيحصدها الفائزون:
فيما يخص الجوائز الخاصة بالمتسابقين المتأهلين لحلقة التتويج النهائية، والتي ستجرى بمناسبة عيد استرجاع السيادة الوطنية يوم 5 جويلية، فسوف توزع على النحو الآتي :
ـ الجائزة الأولى: 100 مليون سنتيم
ـ الجائزة الثانية: 50 مليون سنتيم
ـ الجائزة الثالثة: 30 مليون سنتيم
ـ الجائزة الرابعة: 20 مليون سنتيم
ـ الجائزة الخامسة: 10 ملايين سنتيم
أما بالنسبة لتوزيع رزنامة سير الإنتاج (مبدئيا) فقد ضبطت وفق الخطة الآتية :
شهر أكتوبر 2016: استقبال ترشيحات المتسابقين على البريد الالكتروني الذي سيعلن عنه عبر شاشة "الشروق" قريباً .
شهري نوفمبر وديسمبر2016: فحص الترشيحات الواردة من طرف لجنة التحكيم، بالإضافة لتصوير وبث مقاطع قصيرة في حلقات تقدم ملخصا لتصفيات الانتقاء.
جانفي 2017: انطلاق تصوير وبث تصفيات الموسم الثاني .
5 جويلية: تتويج "شاعر الجزائر" لسنة 2017م .
يذكر أنه وبعد الاحتفاء بشاعر الجزائر الخالد "مفدي زكريا" في الموسم الأول، يحتفي البرنامج في موسمه الثاني بإمام البيان، العلاّمة محمد البشير الإبراهيمي، بحضور نجله الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وثلة من الباحثين المتخصصين في تراث الإمام الإبراهيمي رحمه الله .