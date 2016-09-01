تم الشروع في تصوير الجزء الأخير من الفيلم السينمائي الثوري للشهيد العربي بن مهيدي بإفري أوزلاڤن في ولاية بجاية مساء الجمعة، بحضور عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الذي صرح بالمناسبة أن الجزائر من خلال هيئاتها ومؤسساتها ستبقى دائما تدعم مثل هذه الأعمال التي ستبقى نموذجا للأجيال، مشيرا أن مشروع فيلم الشهيد بن مهيدي مرّ بصعوبات مالية خلال السنة الفارطة قبل أن يتم إزالة هذه العقبات ويتم بعث التصوير من جديد بهذه الولاية من خلال مؤتمر الصومام الذي حضره الشهيد.
علما أن التكلفة المالية للفيلم قدرت بـ100 مليار سنتيم وقد تم تصوير إلى حد الساعة 80 من المئة منه حيث سيكون هذا الفيلم السينمائي جاهزا- حسب الوزير، شهر مارس من السنة القادمة وذلك بمناسبة ذكرى ستينية استشهاد البطل العربي بن مهيدي الذي هزم الاستعمار الفرنسي وضرب أروع الأمثال لمعنى الوفاء للوطن وضحى بحياته من أجل حرية الجزائر.
للتذكير فإن فيلم الشهيد العربي بن مهيدي صاحب المقولة الشهيرة "ألقوا بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب" هو للمنتج والمخرج بشير درايس، فيما كتب سيناريو أحداثه الروائي الجزائري المغترب مراد بوربون وكذا المخرج و"السيناريست" عبد الكريم بهلول، وقد أسند دور البطل العربي بن مهيدي للممثل المعروف خالد بن عيسى ومن المنتظر أن يكون هذا الفيلم الجديد بمثابة فرصة لإعادة كتابة تاريخ الثورة الجزائرية ويحفظ الكرامة الثورية خاصة إذا علمنا أن كاتبيّ النص قد اعتمدا على شهادات لا ترقى إلى أدنى شك، منها شهادة شقيقة الشهيد البطل، ظريفة بن مهيدي، وقد تم تصوير مشاهد هذا الفيلم وسط ديكور تاريخي تم إنجازه وتصميمه لإبراز الطابع المعماري وزوايا الحياة الحقيقية بما يتماشى مع صورة الجزائر خلال الثورة التحريرية والفترة الزمنية التي عاش فيها البطل الشهيد العربي بن مهيدي.
ويُعرج الفيلم على حياة العربي بن مهيدي منذ طفولته إلى نضاله السياسي وحمله السلاح وتعرضه إلى الاعتقال والتعذيب في سجون المستعمر الفرنسي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1صراع المال والتكنولوجيا لبيع 2000 سنة من التاريخ !
2ريان أطلس يفضح "MBC4" ويُسّرب فيديو يكشف تلاعب القناة لصالح المخزن !!
3بعد "الزاوية العلوية".. "بن باديس" يعود إلى "رحبة الصوف" في العاشور
4"العربي بن مهيدي" سيكون جاهزا في ذكرى ستينية استشهاد البطل
5بعد مفدي زكرياء.. "شاعر الجزائر" يحتفي بالعلاّمة محمد البشير الإبراهيمي
Français English
الرأي
صالح عوض
"برنارد لويس" وتقسيم السعودية والهلال الخصيب
نور الدين أبو لحية
صراع العرف والشرع في ثقافتنا الفقهية
محمد لعقاب
بين 5 أكتوبر 88 والربيع العربي: لهذا عادت الصقور مجددا؟!
حبيب راشدين
"دواعش الربا" يفلسون العالم
جمال لعلامي
بكاء المهرودين!
عبد الناصر
طرق بدائية لبلوغ القمة!
سلطان بركاني
الزّكاة.. قضية أمّة بأكملها
سليم قلالة
أشراف هذا البلد والأحق بقيادتها
ياسين معلومي
لاعبو "الخضر".. تحملوا مسؤولياتكم
عبد الناصر
رأس الحربة!
الفيديو
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
بتكلفة مالية قدرها 100 مليار سنتيم
"العربي بن مهيدي" سيكون جاهزا في ذكرى ستينية استشهاد البطل
ع. تڤمونت
تم الشروع في تصوير الجزء الأخير من الفيلم السينمائي الثوري للشهيد العربي بن مهيدي بإفري أوزلاڤن في ولاية بجاية مساء الجمعة، بحضور عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الذي صرح بالمناسبة أن الجزائر من خلال هيئاتها ومؤسساتها ستبقى دائما تدعم مثل هذه الأعمال التي ستبقى نموذجا للأجيال، مشيرا أن مشروع فيلم الشهيد بن مهيدي مرّ بصعوبات مالية خلال السنة الفارطة قبل أن يتم إزالة هذه العقبات ويتم بعث التصوير من جديد بهذه الولاية من خلال مؤتمر الصومام الذي حضره الشهيد.
تغطيات ذات صلة
"العربي بن مهيدي" سيكون جاهزا في ذكرى ستينية استشهاد البطل
صراع المال والتكنولوجيا لبيع 2000 سنة من التاريخ !
بعد مفدي زكرياء.. "شاعر الجزائر" يحتفي بالعلاّمة محمد البشير الإبراهيمي
ريان أطلس يفضح "MBC4" ويُسّرب فيديو يكشف تلاعب القناة لصالح المخزن !!
غياب نجوم دوليين وفنانو الجزائر تاهوا بين الفنادق
علما أن التكلفة المالية للفيلم قدرت بـ100 مليار سنتيم وقد تم تصوير إلى حد الساعة 80 من المئة منه حيث سيكون هذا الفيلم السينمائي جاهزا- حسب الوزير، شهر مارس من السنة القادمة وذلك بمناسبة ذكرى ستينية استشهاد البطل العربي بن مهيدي الذي هزم الاستعمار الفرنسي وضرب أروع الأمثال لمعنى الوفاء للوطن وضحى بحياته من أجل حرية الجزائر.
للتذكير فإن فيلم الشهيد العربي بن مهيدي صاحب المقولة الشهيرة "ألقوا بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب" هو للمنتج والمخرج بشير درايس، فيما كتب سيناريو أحداثه الروائي الجزائري المغترب مراد بوربون وكذا المخرج و"السيناريست" عبد الكريم بهلول، وقد أسند دور البطل العربي بن مهيدي للممثل المعروف خالد بن عيسى ومن المنتظر أن يكون هذا الفيلم الجديد بمثابة فرصة لإعادة كتابة تاريخ الثورة الجزائرية ويحفظ الكرامة الثورية خاصة إذا علمنا أن كاتبيّ النص قد اعتمدا على شهادات لا ترقى إلى أدنى شك، منها شهادة شقيقة الشهيد البطل، ظريفة بن مهيدي، وقد تم تصوير مشاهد هذا الفيلم وسط ديكور تاريخي تم إنجازه وتصميمه لإبراز الطابع المعماري وزوايا الحياة الحقيقية بما يتماشى مع صورة الجزائر خلال الثورة التحريرية والفترة الزمنية التي عاش فيها البطل الشهيد العربي بن مهيدي.
ويُعرج الفيلم على حياة العربي بن مهيدي منذ طفولته إلى نضاله السياسي وحمله السلاح وتعرضه إلى الاعتقال والتعذيب في سجون المستعمر الفرنسي.