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فيتو روسي يسقط هدنة حلب
أوقف استخدام روسيا حق الفيتو، مشروع قرار فرنسي، يهدف إلى وقف عمليات القصف في مدينة حلب شمال سوريا.
استخدمت روسيا السبت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو الى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي.
في المقابل، اقترحت روسيا، الداعم الرئيسي للنظام السوري، مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في شكل أكثر شمولا على أن يتم التصويت عليه لاحقا.
DZ292016/10/08 على 21:301
الغرب لا يريدون فائز و لا مغلوب في سوريا
بل يريدون حرب لا نهاية لها حتى تقسم سوريا
الى دويلات فاشلة لتسرح فيهم بني صهيون
المجوسية في خدمة الماسونية برعاية روسية - الجزائر النائمة2016/10/08 على 21:412
نعم استخدمت الملحدة حق الفيتو لقتل المسلمين في حلب وغدا في أي مكان به المسلمين بمساعدة الروافص الملاعين والنصيرية شيعة الشياطين ولكن هيهات ان يدوم الحال على ماهو عليه سوف يستيقط جيش الموحدين بعون الله رب الثقلين وعندها يكون النصر المبين والفوز بالدارين وشاهت وجوه الكافرين من شيعة كسرى ممزق رسالة خاتم النبيين ومن ملاحدة.الغربيين ويهود اعداء المرسلين ونصارى ضالين ومضلين
AZIZ - ALGER2016/10/08 على 22:07
ياسلام على فطنتك وعلى ادراكك للحقائق هه؟التي تقدمت بالمشروع هي فرنسا والذي اوقفته هي روسيا فهل تعلم ماغاية الاثنين ؟لو اطلعت على تاريخ البلدين وكان لك عقل سليم ماكتبت ماكتبت .فكأنك تؤيد طرح فرنسا ؟فرنسا التي ما تأخرت يوما في تدمير البلاد الاسلامية وفي سفك دماء المسلمين والتي لم تتأخر يوما في التحالف ضد العرب والمسلمين .التحاد السوفيتي سابقا او روسيا اليوم لم تكن دولة استعمارية ولم تتحالف ضد العرب والمسلمين بل كانت في صف الجيوش العربية لما كانت لنا جيوش ولما كنا في حرب مع الكيان الصهيوني..روسيا ا
محمد2016/10/08 على 21:493
روسيا تبني وفرنسا تهدم .التاريخ سيشهد بان روسيا حافظت على وحدة سوريا من التفتت .على عكس فرنسا المشؤومة وامريكا وبريطانيا التي تحاول اسقاط السلطة فيها واضعاف سوريا لتكون اسرئيل هي اقوى بلد في الشرق الاوسط .
المجوسية في خدمة الماسونية برعاية روسية - الجزائر النائمة2016/10/08 على 22:10
سوف يشهد التاريخ لوقاحتك ووضاعتك وغباءك هل قتل أطفال ونساء وشيوخ المسلمين على يد الملاحدة الروس وعبدة النار الفرس والمليشيات الشيعية التكفيرية هو المحافظة على وحدة سوريا أو انك رافضي انجس من جيفة خنزير لعين