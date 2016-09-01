فيتو روسي يسقط هدنة حلب

أوقف استخدام روسيا حق الفيتو، مشروع قرار فرنسي، يهدف إلى وقف عمليات القصف في مدينة حلب شمال سوريا.

استخدمت روسيا السبت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو الى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي.

في المقابل، اقترحت روسيا، الداعم الرئيسي للنظام السوري، مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في شكل أكثر شمولا على أن يتم التصويت عليه لاحقا.