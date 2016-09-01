لقي أغ أوسا القائد العسكري لقوات منسقية الحركات الأزوادية في شمال مالي ورئيس اللجنة العسكرية للمجلس الأعلى لوحدة أزواد مصرعه، مساء السبت، بعد إصابة سيارته بلغم أرضي أمام مقر القوات الدولية "مينيسما" فى كيدال.
ونقلت وسائل إعلام مالية أن آغ أوسا شارك في اجتماع بمقر القوات الأممية قبل وقوع الحادث، فيما طالبت منسقية الحركات الأزوادية بتحقيق مستقل في الإنفجار.
ويعتبر آغ أوسا، من أبرز القيادات الأزوادية وأسس رفقه إياد آغ غالي حركة أنصار الدين في 2012، وكان هو الناطق باسمها، قبل أن ينشق عنه بعد العملية العسكرية الفرنسية، وينضم إلى ما يعرف الآن بالمجلس الأعلى لوحدة أرواد فكان هو القائد العسكري الأبرز فيه.
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خلال حادث انفجار سيارته
مقتل قائد عسكري بارز في تنسيقية الأزواد
ع/ب
لقي أغ أوسا القائد العسكري لقوات منسقية الحركات الأزوادية في شمال مالي ورئيس اللجنة العسكرية للمجلس الأعلى لوحدة أزواد مصرعه، مساء السبت، بعد إصابة سيارته بلغم أرضي أمام مقر القوات الدولية "مينيسما" فى كيدال.
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ونقلت وسائل إعلام مالية أن آغ أوسا شارك في اجتماع بمقر القوات الأممية قبل وقوع الحادث، فيما طالبت منسقية الحركات الأزوادية بتحقيق مستقل في الإنفجار.
ويعتبر آغ أوسا، من أبرز القيادات الأزوادية وأسس رفقه إياد آغ غالي حركة أنصار الدين في 2012، وكان هو الناطق باسمها، قبل أن ينشق عنه بعد العملية العسكرية الفرنسية، وينضم إلى ما يعرف الآن بالمجلس الأعلى لوحدة أرواد فكان هو القائد العسكري الأبرز فيه.