ارتأت "الشروق" أن تتناول قضايا المواطنين قبل انتهاء العهدة الانتخابية للمجالس والانطلاق في الحملة الانتخابية التي لا يفصلنا عنها سوى شهور وبالتالي طرحها على المسؤول الأول عن منطقته لمعرفة ردود أفعاله وما استطاع "المير" أن يحققه طيلة توليه كرسي بلديته وهل تمكن من إنهاء معاناة مواطنيه أو وقف على قضية تشهد له وتخلد اسمه حتى بعد غيابه؟.. فكانت الانطلاقة من براقي التي عانت ويلات الإرهاب ليجد سكانها أنفسهم محصورين في مشاكل لا نهاية لها، وعد رئيس بلديتها أعمر مُحاد بالقضاء على بعضها انطلاقا من إنهاء معاناة الطرق وحفرها.
بلدية براقي التي أخذت تسميتها من أحد أقدم أحواش العائلات المقيمة بها، ظلت مرتعا للإرهابيين طيلة سنوات الجمر، فعاثوا فيها فسادا وحُطم كل ما كان مشيدا فتحوّلت أحيائها إلى أطلال وطرقاتها إلى خراب، ولم يشفع لها ذلك بأن يخذلها مسؤولوها طيلة سنوات مضت، فلا تنمية ظاهرة ولا مشاريع قائمة حتى أن شبابها ظل تائها بين أنياب البطالة التي نخرت يومياته وجعلت منه شبابا تائها.. السكن الاجتماعي لا يزال مطلبا ملحا مقابل الأحياء الجديدة التي تم استحداثها بالمنطقة..طرقات بعض الأحياء لا تزال تحتاج للتهيئة كأشياء أحياء دلبوز، سليبة، محمودي وغيرها، أما الأسواق الجوارية فتعتبر النقطة السوداء التي لا تزال تسيل الحبر يوميا لغياب دراسة وإستراتيجية إنشائها، في حين تبقى المنشآت الرياضية والشبانية وحتى مساحات الترفيه مطلب ملحا للسكان الذين تقربت منهم "الشروق" واستفسرت عن الأوضاع فمنهم من هو ناقم وآخر يتحدث عن التغيير الواضح الذي عرفته البلدية وآخرون لا يريدون الإفصاح عما بداخلهم مكتفين بالقول "عندنا مشاكل ولكن لا نريد أن تصير بلدنا كسوريا" في إشارة منهم إلى الخوف الذي لا يزال يختلجهم لما عايشته المنطقة من أعمال وحشية لا تمحى.
تقربنا من رئيس البلدية أعمر مُحاد للرد على استفسارات وانشغالات المواطنين، فأكد أنه رفع الرهان للقضاء على الكنية التي ظلت ترافق براقي طيلة عقود من الزمن بـ"بلدية ألف حفرة وحفرة"، وذلك عن طريق تخليص طرقاتها من البؤس الذي لازمها، واعدا مواطنيه بالقضاء على ما تبقى قبل انتهاء العهدة، حيث شملت أشغال التعبيد حي المرجة، حوش مريم، طويلب، حي الحرية الذي ستنطلق الأشغال به قريبا، بن طلحة التي انتهت الأشغال، وغيرها من الأحياء الأخرى.
وبخصوص الحالة الكارثية التي يتواجد عليها الشارع الرئيسي محمد بن عربي وحتى أرصفته المحفرة، فرد مُحاد أن تهيئته ستنطلق قريبا بعدما اختيرت المؤسسة، وتحدث "المير" عن عملية الترحيل التي شملت عديد الأحياء وخلصت ديار البركة من معاناة سنوات، حيث لم يتبق سوى 20 حيا فوضويا بأعداد ضئيلة ستدرج ضمن عمليات الترحيل المقبلة.
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بلدية براقي سنة قبل انتهاء عهدة المجالس المنتخبة
مشاكل تجاوزها الزمن ووعود مسؤوليها تسير بخطى السلحفاة
راضية مرباح
ارتأت "الشروق" أن تتناول قضايا المواطنين قبل انتهاء العهدة الانتخابية للمجالس والانطلاق في الحملة الانتخابية التي لا يفصلنا عنها سوى شهور وبالتالي طرحها على المسؤول الأول عن منطقته لمعرفة ردود أفعاله وما استطاع "المير" أن يحققه طيلة توليه كرسي بلديته وهل تمكن من إنهاء معاناة مواطنيه أو وقف على قضية تشهد له وتخلد اسمه حتى بعد غيابه؟.. فكانت الانطلاقة من براقي التي عانت ويلات الإرهاب ليجد سكانها أنفسهم محصورين في مشاكل لا نهاية لها، وعد رئيس بلديتها أعمر مُحاد بالقضاء على بعضها انطلاقا من إنهاء معاناة الطرق وحفرها.
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بلدية براقي التي أخذت تسميتها من أحد أقدم أحواش العائلات المقيمة بها، ظلت مرتعا للإرهابيين طيلة سنوات الجمر، فعاثوا فيها فسادا وحُطم كل ما كان مشيدا فتحوّلت أحيائها إلى أطلال وطرقاتها إلى خراب، ولم يشفع لها ذلك بأن يخذلها مسؤولوها طيلة سنوات مضت، فلا تنمية ظاهرة ولا مشاريع قائمة حتى أن شبابها ظل تائها بين أنياب البطالة التي نخرت يومياته وجعلت منه شبابا تائها.. السكن الاجتماعي لا يزال مطلبا ملحا مقابل الأحياء الجديدة التي تم استحداثها بالمنطقة..طرقات بعض الأحياء لا تزال تحتاج للتهيئة كأشياء أحياء دلبوز، سليبة، محمودي وغيرها، أما الأسواق الجوارية فتعتبر النقطة السوداء التي لا تزال تسيل الحبر يوميا لغياب دراسة وإستراتيجية إنشائها، في حين تبقى المنشآت الرياضية والشبانية وحتى مساحات الترفيه مطلب ملحا للسكان الذين تقربت منهم "الشروق" واستفسرت عن الأوضاع فمنهم من هو ناقم وآخر يتحدث عن التغيير الواضح الذي عرفته البلدية وآخرون لا يريدون الإفصاح عما بداخلهم مكتفين بالقول "عندنا مشاكل ولكن لا نريد أن تصير بلدنا كسوريا" في إشارة منهم إلى الخوف الذي لا يزال يختلجهم لما عايشته المنطقة من أعمال وحشية لا تمحى.
تقربنا من رئيس البلدية أعمر مُحاد للرد على استفسارات وانشغالات المواطنين، فأكد أنه رفع الرهان للقضاء على الكنية التي ظلت ترافق براقي طيلة عقود من الزمن بـ"بلدية ألف حفرة وحفرة"، وذلك عن طريق تخليص طرقاتها من البؤس الذي لازمها، واعدا مواطنيه بالقضاء على ما تبقى قبل انتهاء العهدة، حيث شملت أشغال التعبيد حي المرجة، حوش مريم، طويلب، حي الحرية الذي ستنطلق الأشغال به قريبا، بن طلحة التي انتهت الأشغال، وغيرها من الأحياء الأخرى.
وبخصوص الحالة الكارثية التي يتواجد عليها الشارع الرئيسي محمد بن عربي وحتى أرصفته المحفرة، فرد مُحاد أن تهيئته ستنطلق قريبا بعدما اختيرت المؤسسة، وتحدث "المير" عن عملية الترحيل التي شملت عديد الأحياء وخلصت ديار البركة من معاناة سنوات، حيث لم يتبق سوى 20 حيا فوضويا بأعداد ضئيلة ستدرج ضمن عمليات الترحيل المقبلة.