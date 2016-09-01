مصابون في إطلاق نار بالقدس

date 2016/10/09 views 1 comments 0
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icon-writer وكالات

أصيب 4 أشخاص في حادث إطلاق نار، بمحطة حافلات في القدس، الأحد، حسبما أفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية.

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ووصف متحدث باسم الشرطة الواقعة بأنها "هجوم إرهابي".

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