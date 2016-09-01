مصابون في إطلاق نار بالقدس

أصيب 4 أشخاص في حادث إطلاق نار، بمحطة حافلات في القدس، الأحد، حسبما أفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية.

ووصف متحدث باسم الشرطة الواقعة بأنها "هجوم إرهابي".