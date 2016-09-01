عاد الكثير من التجار الفوضويين في الآونة الأخيرة وبصفة تدريجية إلى نصب طاولاتهم وخيمهم لعرض سلعهم لاسيما الخضر والفواكه بالقرب من السوق المغطى وسط مدينة الأخضرية التابعة لولاية البويرة، بالرغم من أشغال التهيئة التي تقوم بها إحدى المقاولات على مستوى الطريق الرئيسي، حيث لم يمض على ترحيلهم إلى سوق مغطى جديد سوى أقل من شهرين فقط.
عملية ترحيل التجار الفوضويين إلى السوق المغطى الجديد الواقع بحي 5 جويلة كان مباشرة بعد عيد الفطر الماضي، وذلك بغية القضاء على الظاهرة التي تسببت في تشويه صورة المكان والمدينة لما كان يعرفه من انتشار الأوساخ والروائح الكريهة جراء الرمي العشوائي لمخلفات تجارة بيع الخضر والفواكه، كما أنها كانت بغية تمكين المقاولة من مزاولة عملية تهيئة الطريق بطريقة مريحة، إلا أن هؤلاء التجار ودون سابق إنذار وأمام أنظار السلطات شرعوا في العودة التدريجية إلى الطريق والأزقة القريبة من السوق المغطى القديم، ليعود المكان إلى سابق عهده، متحججين في ذلك بعدم توفر السوق المغطى الجديد على كامل الضروريات لممارسة مهنتهم على غرار الماء والكهرباء.
نفس المشهد عرفه الطريق الوطني رقم 5 على مستوى قرية تاليوين بالمخرج الجنوبي للأخضرية، حيث عاد التجار الذين تم ترحيلهم من المكان وهدم خيمهم التي كانوا يستغلونها في عرض سلعهم من خضر وفواكه متسببين في زحمة بالمنطقة، وذلك دائما تحت أنظار السلطات التي لم تحرك ساكنا في منعهم عن العودة، في حين يتساءل المواطنون عن مدى جدية تلك السلطات في محاربة الظاهرة بصورة دائمة ومدروسة، أم أنها تبقى مجرد حملات موسمية سرعان ما تعود الأمور بعدها بأيام فقط إلى سابق عهدها.
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بعد أقل من شهرين من تحويلهم إلى سوق مغطى
التجار الفوضويون بالأخضرية يعودون ويحتلون الأرصفة والطرقات
أحسن حراش
عاد الكثير من التجار الفوضويين في الآونة الأخيرة وبصفة تدريجية إلى نصب طاولاتهم وخيمهم لعرض سلعهم لاسيما الخضر والفواكه بالقرب من السوق المغطى وسط مدينة الأخضرية التابعة لولاية البويرة، بالرغم من أشغال التهيئة التي تقوم بها إحدى المقاولات على مستوى الطريق الرئيسي، حيث لم يمض على ترحيلهم إلى سوق مغطى جديد سوى أقل من شهرين فقط.
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عملية ترحيل التجار الفوضويين إلى السوق المغطى الجديد الواقع بحي 5 جويلة كان مباشرة بعد عيد الفطر الماضي، وذلك بغية القضاء على الظاهرة التي تسببت في تشويه صورة المكان والمدينة لما كان يعرفه من انتشار الأوساخ والروائح الكريهة جراء الرمي العشوائي لمخلفات تجارة بيع الخضر والفواكه، كما أنها كانت بغية تمكين المقاولة من مزاولة عملية تهيئة الطريق بطريقة مريحة، إلا أن هؤلاء التجار ودون سابق إنذار وأمام أنظار السلطات شرعوا في العودة التدريجية إلى الطريق والأزقة القريبة من السوق المغطى القديم، ليعود المكان إلى سابق عهده، متحججين في ذلك بعدم توفر السوق المغطى الجديد على كامل الضروريات لممارسة مهنتهم على غرار الماء والكهرباء.
نفس المشهد عرفه الطريق الوطني رقم 5 على مستوى قرية تاليوين بالمخرج الجنوبي للأخضرية، حيث عاد التجار الذين تم ترحيلهم من المكان وهدم خيمهم التي كانوا يستغلونها في عرض سلعهم من خضر وفواكه متسببين في زحمة بالمنطقة، وذلك دائما تحت أنظار السلطات التي لم تحرك ساكنا في منعهم عن العودة، في حين يتساءل المواطنون عن مدى جدية تلك السلطات في محاربة الظاهرة بصورة دائمة ومدروسة، أم أنها تبقى مجرد حملات موسمية سرعان ما تعود الأمور بعدها بأيام فقط إلى سابق عهدها.