عالجت مصالح الدرك الوطني ببومرداس مطلع شهر أكتوبر الجاري قضيتين منفصلتين تتعلقان بالمتاجرة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وحسب مصالح الدرك أن القضية الأولى تعود إلى تلقي أفراد مقر الفرقة بحمادي معلومات عن حيازة أحد المشتبه فيهم المدعو "ش.ر" كمية من الأقراص المهلوسة، وبعد ترصد المشتبه به، والحصول على إذن بالتفتيش تم تطويق مقر إقامته بحيث أسفرت العملية على توقيف الشخص المتورط مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة كانت بحقيبته اليدوية.
وبعد مواجهة المعني بالمحجوزات اعترف بملكيته لها وانه بصدد المتاجرة بها لشباب الحي، حيث انه يبيع القرص الواحد بمبلغ 400 دج، كما أنه اشتراها من عند شخص لا يعرفه من محطة نقل المسافرين بولاية مجاورة. أما القضية الثانية التي تم معالجتها مطلع الشهر بناء على معلومات واردة إلى عناصرها ببومرداس حول وجود 07 أشخاص مشبوهين يقومون بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بالقرب من مدينة بودواو البحري، حيث تم وضع المعنيين تحت المراقبة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية ألقي القبض عليهم وهم بصدد الترويج والبيع، حيث تم العثور في شاحنة أحدهم المركونة قرب بيته على حقيبة ظهر بها صندوق حديدي صغير مقفل بداخلها 96 غراما من المخدرات (كيف معالج) إضافة إلى 419 قرص مهلوس نوع ريفوتريل، 70 قرصا مهلوسا نوع بيوقالنيك، 03 خناجر مخصصة لتقطيع المخدرات.
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الدرك يفكك عصابتين لترويج المخدرات ببودواو البحري وحمادي
علي لعناني
عالجت مصالح الدرك الوطني ببومرداس مطلع شهر أكتوبر الجاري قضيتين منفصلتين تتعلقان بالمتاجرة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وحسب مصالح الدرك أن القضية الأولى تعود إلى تلقي أفراد مقر الفرقة بحمادي معلومات عن حيازة أحد المشتبه فيهم المدعو "ش.ر" كمية من الأقراص المهلوسة، وبعد ترصد المشتبه به، والحصول على إذن بالتفتيش تم تطويق مقر إقامته بحيث أسفرت العملية على توقيف الشخص المتورط مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة كانت بحقيبته اليدوية.
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وبعد مواجهة المعني بالمحجوزات اعترف بملكيته لها وانه بصدد المتاجرة بها لشباب الحي، حيث انه يبيع القرص الواحد بمبلغ 400 دج، كما أنه اشتراها من عند شخص لا يعرفه من محطة نقل المسافرين بولاية مجاورة. أما القضية الثانية التي تم معالجتها مطلع الشهر بناء على معلومات واردة إلى عناصرها ببومرداس حول وجود 07 أشخاص مشبوهين يقومون بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بالقرب من مدينة بودواو البحري، حيث تم وضع المعنيين تحت المراقبة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية ألقي القبض عليهم وهم بصدد الترويج والبيع، حيث تم العثور في شاحنة أحدهم المركونة قرب بيته على حقيبة ظهر بها صندوق حديدي صغير مقفل بداخلها 96 غراما من المخدرات (كيف معالج) إضافة إلى 419 قرص مهلوس نوع ريفوتريل، 70 قرصا مهلوسا نوع بيوقالنيك، 03 خناجر مخصصة لتقطيع المخدرات.