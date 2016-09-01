اعتقلت الشرطة الكويتية، السبت، مصرياً حاول بشاحنة لجمع القمامة سحق سيارة كان على متنها خمسة أمريكيين لم يصابوا بجروح، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان.
وأشار البيان إلى أن المحققين عثروا في الشاحنة على ورقة مكتوبة بخط يد السائق المصري إبراهيم سليمان (28 عاماً) بايع فيها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وبحسب المصدر نفسه، فإن سليمان تعمد صدم السيارة التي تقل الأمريكيين بنية القتل، وفق التحقيقات الأولية التي أجريت معه في المستشفى الذي نقل إليه.
وعثرت السلطات أيضاً على "حزام ومواد يشتبه في أنها مواد متفجرة تنبئ عن تخطيط لعمل إرهابي"، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وبحسب الصور التي قدمتها الوزارة، فإن الأمريكيين المستهدفين، الذين لم تكشف هواياتهم ووظائفهم بعد، كانوا يستقلون مركبة مدنية.
وفي جوان من العام 2015، فجر انتحاري مرتبط بتنظيم "داعش" نفسه داخل مسجد للأقلية الشيعية في الكويت، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً في أسوأ هجوم تشهده الدولة الخليجية في تاريخها.
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الكويت تعتقل مصرياً حاول قتل أمريكيين
أ ف ب - الشروق أونلاين
اعتقلت الشرطة الكويتية، السبت، مصرياً حاول بشاحنة لجمع القمامة سحق سيارة كان على متنها خمسة أمريكيين لم يصابوا بجروح، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان.
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وأشار البيان إلى أن المحققين عثروا في الشاحنة على ورقة مكتوبة بخط يد السائق المصري إبراهيم سليمان (28 عاماً) بايع فيها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وبحسب المصدر نفسه، فإن سليمان تعمد صدم السيارة التي تقل الأمريكيين بنية القتل، وفق التحقيقات الأولية التي أجريت معه في المستشفى الذي نقل إليه.
وعثرت السلطات أيضاً على "حزام ومواد يشتبه في أنها مواد متفجرة تنبئ عن تخطيط لعمل إرهابي"، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وبحسب الصور التي قدمتها الوزارة، فإن الأمريكيين المستهدفين، الذين لم تكشف هواياتهم ووظائفهم بعد، كانوا يستقلون مركبة مدنية.
وفي جوان من العام 2015، فجر انتحاري مرتبط بتنظيم "داعش" نفسه داخل مسجد للأقلية الشيعية في الكويت، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً في أسوأ هجوم تشهده الدولة الخليجية في تاريخها.