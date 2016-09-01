مقتل 31 من "داعش" في شمال سوريا

قال الجيش التركي، الأحد، إن 31 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قتلوا في اشتباكات وضربات جوية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في شمال سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويتقدم مقاتلو المعارضة السورية المدعومون بالدبابات والضربات الجوية التركية نحو معقل "داعش" في دابق وهي قرية لها أهمية رمزية لدى التنظيم. وبدأت العملية العسكرية الأخيرة في أواخر أوت.

وأضاف الجيش في بيان، أن 14 من المتشددين قتلوا بينما كانوا يحاولون دخول قريتي أخترين وتركمان بارح الواقعتين على بعد ثلاثة كيلومترات شرقي دابق والخاضعتين لسيطرة مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال، يوم السبت، إن متشددي "داعش" سيطروا على القريتين في هجوم مضاد قرب الحدود التركية.

وذكر البيان الذي يصدر عن الجيش التركي يومياً عن العملية التي أطلق عليها اسم "درع الفرات"، أن المتشددين السبعة عشر الآخرين قتلوا في ضربات جوية شنتها طائرات التحالف في نفس المناطق.

وأضاف أن مقاتلين من المعارضة السورية قتلا وأصيب 19 آخرين في أحدث معارك ضد "داعش". واستهدفت العملية أيضاً مسلحين أكراداً الذي تعتبر تركيا أن وجودهم على حدودها يشكل تهديداً.