تتواصل المعارك والغارات الكثيفة المرافقة لها، الأحد، في مدينة حلب السورية بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي فشل في التوصل إلى قرار ينهي معاناة سكان المدينة.
واستخدمت روسيا، السبت، حق النقض ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي الذي رفض بدوره مشروع قرار قدمته موسكو.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن المعارك في الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب تتركز، الأحد، على محور حي بستان الباشا في وسط المدينة ومحور حي الشيخ سعيد في جنوبها.
وأوضح عبد الرحمن، أن "الغارات الجوية الكثيفة تركزت على حي الشيخ سعيد، حيث تمكنت قوات النظام من التقدم في نقاط عدة".
ونقلت وكالة فرانس برس عن مراسلها في الأحياء الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام إفادته عن تواصل القصف العنيف على مناطق الاشتباكات التي لم تتوقف طوال الليل.
وتنفذ قوات النظام السوري هجوماً على الأحياء الشرقية منذ 22 سبتمبر. وحققت منذ ذلك الوقت تقدماً بطيئاً على جبهات عدة، وتمكنت، السبت، من السيطرة على منطقة العويجة ودوار الجندول في شمال المدينة.
ونقلت صحيفة "الوطن"، المقربة من الحكومة السورية، عن مصدر ميداني أن الجيش السوري وبعد تقدمه في شمال المدينة وسيطرته على دوار الجندول بات يطل على "أحياء عدة وأصبح يشرف نارياً على أحياء الإنذارات وعين التل والهلك".
ومنذ إطلاق الجيش السوري لهجومه قبل أكثر من أسبوعين، قتل 290 شخصاً، بينهم 57 طفلاً، في غارات جوية روسية وسورية وقصف مدفعي لقوات النظام على الأحياء الشرقية.
وترد الفصائل المعارضة على الهجوم بإطلاق القذائف على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام. ووثق المرصد السوري مقتل "50 شخصاً بينهم تسعة أطفال" جراء قصف الأحياء الغربية.
وقصفت الفصائل المعارضة، الأحد، بحسب المرصد السوري، أحياء الحمدانية والأعظمية وسيف الدولة في الجهة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن "استشهاد طفل وإصابة أربعة أشخاص بجروح نتيجة قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على حي الحمدانية".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1القرضاوي: على المسلمين التوحد للدفاع عن حلب
2صورتان لزعيم كوريا الشمالية تكشفان "سرا" شخصيا
3تحسين العلاقة مع الجزائر أولوية... وهذه أسباب فوز "العدالة والتنمية"
4"العدالة والتنمية" يفوز في الانتخابات البرلمانية في المغرب
5كيف رد مسؤولون ألمان على زعيمة حزب يميني متطرف؟
Français English
الرأي
عمار يزلي
السنة غِيرْ دًاوْ الشيعة!
صالح عوض
...هل حقق الإسلاميون في المغرب الاستثناء؟
جمال لعلامي
مازالوا على ديدانهم!
عبد الناصر
ملء الفراغ.. بالفراغ
صالح عوض
"برنارد لويس" وتقسيم السعودية والهلال الخصيب
نور الدين أبو لحية
صراع العرف والشرع في ثقافتنا الفقهية
محمد لعقاب
بين 5 أكتوبر 88 والربيع العربي: لهذا عادت الصقور مجددا؟!
حبيب راشدين
"دواعش الربا" يفلسون العالم
جمال لعلامي
بكاء المهرودين!
عبد الناصر
طرق بدائية لبلوغ القمة!
الفيديو
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
تواصل عملية ترميم ملعب تشاكر قبل مباراة الخضر
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
معارك وغارات كثيفة في حلب
أ ف ب - الشروق أونلاين
تتواصل المعارك والغارات الكثيفة المرافقة لها، الأحد، في مدينة حلب السورية بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي فشل في التوصل إلى قرار ينهي معاناة سكان المدينة.
تغطيات ذات صلة
معارك وغارات كثيفة في حلب
استشهاد فلسطيني قتل إسرائيليين اثنين بالرصاص في القدس
التحالف مستعد لإشراك أمريكا في التحقيق حول الغارة على صنعاء
مقتل شرطيين في إطلاق نار في كاليفورنيا
مقتل 38 من "داعش" في شمال سوريا
واستخدمت روسيا، السبت، حق النقض ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي الذي رفض بدوره مشروع قرار قدمته موسكو.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن المعارك في الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب تتركز، الأحد، على محور حي بستان الباشا في وسط المدينة ومحور حي الشيخ سعيد في جنوبها.
وأوضح عبد الرحمن، أن "الغارات الجوية الكثيفة تركزت على حي الشيخ سعيد، حيث تمكنت قوات النظام من التقدم في نقاط عدة".
ونقلت وكالة فرانس برس عن مراسلها في الأحياء الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام إفادته عن تواصل القصف العنيف على مناطق الاشتباكات التي لم تتوقف طوال الليل.
وتنفذ قوات النظام السوري هجوماً على الأحياء الشرقية منذ 22 سبتمبر. وحققت منذ ذلك الوقت تقدماً بطيئاً على جبهات عدة، وتمكنت، السبت، من السيطرة على منطقة العويجة ودوار الجندول في شمال المدينة.
ونقلت صحيفة "الوطن"، المقربة من الحكومة السورية، عن مصدر ميداني أن الجيش السوري وبعد تقدمه في شمال المدينة وسيطرته على دوار الجندول بات يطل على "أحياء عدة وأصبح يشرف نارياً على أحياء الإنذارات وعين التل والهلك".
ومنذ إطلاق الجيش السوري لهجومه قبل أكثر من أسبوعين، قتل 290 شخصاً، بينهم 57 طفلاً، في غارات جوية روسية وسورية وقصف مدفعي لقوات النظام على الأحياء الشرقية.
وترد الفصائل المعارضة على الهجوم بإطلاق القذائف على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام. ووثق المرصد السوري مقتل "50 شخصاً بينهم تسعة أطفال" جراء قصف الأحياء الغربية.
وقصفت الفصائل المعارضة، الأحد، بحسب المرصد السوري، أحياء الحمدانية والأعظمية وسيف الدولة في الجهة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن "استشهاد طفل وإصابة أربعة أشخاص بجروح نتيجة قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على حي الحمدانية".