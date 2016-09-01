الجيش يوقف إرهابيين اثنين ببرج باجي مختار

أوقفت عناصر من الجيش الوطني الشعبي، السبت، ببرج باجي مختار إرهابيين اثنين وضبطوا مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، كما أوقفت عناصر الجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان، الأحد، "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 08 أكتوبر 2016 ببرج باجي مختار/ن.ع.6، إرهابيين (02) اثنين وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، ستة (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس/ن.ع.1".

وأضاف البيان "من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببشار وتندوف/ن.ع.3، عشرة (10) تجار مخدرات وضبطت (08) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبط حراس الشواطئ وعناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2، كمية أخرى تُقدر بـ(79,8) كيلوغرام."

وببسكرة /ن.ع.4، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي (9540) وحدة من مختلف المشروبات، في حين ضبطت مفرزة أخرى جهازي (02) كشف عن المعادن و(03) مولدات كهربائية بعين قزام/ن.ع.6.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبطت وحدات حرس الشواطئ عدة محاولات هجرة غير شرعية لـ (147) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بكل من وهران ومستغانم/ن.ع.2 وعنابة والقالة/ن.ع.5.