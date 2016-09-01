أوقفت عناصر من الجيش الوطني الشعبي، السبت، ببرج باجي مختار إرهابيين اثنين وضبطوا مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، كما أوقفت عناصر الجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس.
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان، الأحد، "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 08 أكتوبر 2016 ببرج باجي مختار/ن.ع.6، إرهابيين (02) اثنين وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، ستة (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس/ن.ع.1".
وأضاف البيان "من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببشار وتندوف/ن.ع.3، عشرة (10) تجار مخدرات وضبطت (08) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبط حراس الشواطئ وعناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2، كمية أخرى تُقدر بـ(79,8) كيلوغرام."
وببسكرة /ن.ع.4، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي (9540) وحدة من مختلف المشروبات، في حين ضبطت مفرزة أخرى جهازي (02) كشف عن المعادن و(03) مولدات كهربائية بعين قزام/ن.ع.6.
وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبطت وحدات حرس الشواطئ عدة محاولات هجرة غير شرعية لـ (147) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بكل من وهران ومستغانم/ن.ع.2 وعنابة والقالة/ن.ع.5.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1لست كافرا لأخدع الجزائريين.. وعاشوراء يوم الأربعاء
2أويحي يدافع عن الجنرال توفيق وبلخادم و"ضباط فرنسا"
3حنون: سعداني تجاوز الخطوط الحمراء!
4مقري يثني على فوز الإسلاميين في المغرب ويتحسّر على الجزائر
5بونجمة: يجب إقالة الوزراء الذي صفقوا لتصريحات سعداني
Français English
الرأي
عمار يزلي
السنة غِيرْ دًاوْ الشيعة!
صالح عوض
...هل حقق الإسلاميون في المغرب الاستثناء؟
جمال لعلامي
مازالوا على ديدانهم!
عبد الناصر
ملء الفراغ.. بالفراغ
صالح عوض
"برنارد لويس" وتقسيم السعودية والهلال الخصيب
نور الدين أبو لحية
صراع العرف والشرع في ثقافتنا الفقهية
محمد لعقاب
بين 5 أكتوبر 88 والربيع العربي: لهذا عادت الصقور مجددا؟!
حبيب راشدين
"دواعش الربا" يفلسون العالم
جمال لعلامي
بكاء المهرودين!
عبد الناصر
طرق بدائية لبلوغ القمة!
الفيديو
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
تواصل عملية ترميم ملعب تشاكر قبل مباراة الخضر
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
الجيش يوقف إرهابيين اثنين ببرج باجي مختار
الشروق أونلاين/ واج
أوقفت عناصر من الجيش الوطني الشعبي، السبت، ببرج باجي مختار إرهابيين اثنين وضبطوا مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، كما أوقفت عناصر الجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس.
تغطيات ذات صلة
هذه الأحياء بالترحيل الإثنين بالعاصمة
1800 سؤال موجه لأعضاء الحكومة حبيسة أدراج مكتب المجلس الشعبي الوطني
الشاهد: علاقات تونس بالجزائر ستبقى استثنائية
الجيش يوقف إرهابيين اثنين ببرج باجي مختار
تبون: تسليم الشطر الاول من مدينة سيدي عبد الله في 11 ديسمبر المقبل
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان، الأحد، "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 08 أكتوبر 2016 ببرج باجي مختار/ن.ع.6، إرهابيين (02) اثنين وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، ستة (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس/ن.ع.1".
وأضاف البيان "من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببشار وتندوف/ن.ع.3، عشرة (10) تجار مخدرات وضبطت (08) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبط حراس الشواطئ وعناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2، كمية أخرى تُقدر بـ(79,8) كيلوغرام."
وببسكرة /ن.ع.4، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي (9540) وحدة من مختلف المشروبات، في حين ضبطت مفرزة أخرى جهازي (02) كشف عن المعادن و(03) مولدات كهربائية بعين قزام/ن.ع.6.
وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبطت وحدات حرس الشواطئ عدة محاولات هجرة غير شرعية لـ (147) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بكل من وهران ومستغانم/ن.ع.2 وعنابة والقالة/ن.ع.5.