خمسة قتلى في تفجير في بغداد تبناه "داعش"

قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب حوالي 14 بجروح وفق مصادر أمنية وطبية عراقية، الأحد، في تفجير ضد موكب عزاء شيعي، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لوكالة فرانس برس: "قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 14 بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف".

وأضاف أن "الهجوم استهدف موكباً شيعياً في شارع رئيسي بمنطقة بغداد الجديدة" في شرق بغداد، حيث أقيم "موكب عزاء أحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين".

وأكد مصدر طبي في مستشفى الكندي حصيلة الضحايا.

من جهتها، ذكرت مصادر أمنية وطبية وشهود عيان، إن التفجير وقع جراء عبوة ناسفة.

وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم في بيان على موقع تويتر. وجاء في البيان: "يُّسِرَ للاستشهادي أبو البراء العراقي تفجير سترته الناسفة وسط موكب عزاء للرافضة المشركين في منطقة بغداد الجديدة".

لكن مواقع تواصل اجتماعي نقلت بيانين متشابهين للتنظيم، الأول تبنى هجوم بغداد الجديدة فيما تبنى الثاني هجوماً آخر في منطقة الشعب، وحملا تفاصيل متطابقة تماماً باستثناء موقع الهجوم.

وأكدت المصادر الأمنية عدم وقوع هجوم في منقطة الشعب شمالي شرق بغداد.

وتزامن هجوم، الأحد، مع مواصلة القوات العراقية استعداداتها لاقتحام الموصل، ثاني المدن العراقية وآخر أكبر معاقل تنظيم "داعش" في شمال البلاد.

وتكبد التنظيم الذي استولى في منتصف 2014 على مساحات واسعة من العراق، خسائر كبيرة في معظم المناطق التي سيطر عليها.