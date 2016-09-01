في إطار العملية 21 لإعادة الإسكان هذه الأحياء بالترحيل الإثنين بالعاصمة

تشرع ولاية الجزائر، الإثنين، في تنفيذ الشطر الثاني من المرحلة الرابعة لعملية الترحيل الـ21 لإعادة الإسكان والتي تخص 387 عائلة منحدرة من مختلف الأحياء القصديرية للولاية.

وذكر مصدر من الولاية، أن الشطر الأول لهذه العملية الذي تم الأربعاء الفارط قد سمح بإعادة إسكان 665 عائلة.

وقد مست المرحلة الـ 4 للعملية الـ21 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر إلى أربع (4) فترات لإعادة إسكان 3000 عائلة في سكنات لائقة في غضون ثلاثة اسابيع ابتداء من 5 أكتوبر الفارط، حسبما كان قد أكده والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ.

ويخص الشطر الثاني للعملية 387 عائلة وهي كالتالي: 250 عائلة من الأحياء القصديرية "سارفنتاس" ببلدية محمد بلوزداد و 87 عائلة من الحي القصديري "نزالي الشريف" ببلدية الشراقة و 40 عائلة من الحي القصديري "طريق ماكلاي" ببلدية بن عكنون و 10 عائلات من الحي القصديري "المزرعة النمودجية" ببلدية باب الزوار.

أما بالنسبة للشطر الثالث من العملية فتم برمجته في 19 أكتوبر المقبل يخص 193 عائلة وهي كالتالي: 181 عائلة من الحي القصديري "كوكو بلاج" ببلدية برج البحري و9 عائلات من الحي القصديري "الواد" ببلدية برج البحري و 3 عائلات من الحي القصديري "بخاري" ببلدية برج البحري".

وتم برمجة الشطر الرابع والأخير من العملية في نهاية شهر أكتوبر (دون تحديد تاريخ معين) وهو يضم 1783 عائلة وهي كالتالي: 950 عائلة من الحي القصديري "واد الحميز" ببلدية برج الكيفان و390 عائلة من الحي القصديري "عمار وهيب" ببلدية بولوغين و130 عائلة من الحي القصديري "الثكنة" ببلدية بولوغين 120 عائلة من الحي القصديري "الهضبة" ببلدية بولوغين.

وسيتم استقبال كل هذه العائلات في الأحياء التالية : الحي السكني 1200/560 مسكن سلماني ببلدية الكاليتوس والحي السكني 400 مسكن ببلدية الرحمانية ومشروع 300 مسكن ببلدية الرحمانية والحي السكني 300 مسكن الزعاترية ببلدية المعالمة والحي السكني 267/1000 مسكن ببلدية الدويرة و الحي السكني 477/93 مسكن كوريفة ببلدية الحراش.

وعكفت ولاية الجزائر بالإضافة إلى ذلك على تحضير برنامج استعجالي يخص هذه المرحلة لإعادة إسكان 82 عائلة و يتعلق الأمر بـ 58 عائلة كانت تقطن بمركز العبور "ديجون" ببلدية باب الوادي إثر الحريق الذي نشب به بتاريخ 29 جويلية الفارط.

كما سيعرف هذا البرنامج الاستعجالي إعادة اسكان 21 عائلة كانت تحتل موقع "ميركادال" ببلدية القبة و3 عائلات كانت تعيق مشروع تهيئة مقر بلدية واد السمار.