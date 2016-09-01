طرح موقع الإستشارات وتتبع الشركات صاحبة العلامات التجارية الكبيرة "إنتربراند" تقريره السنوي لعام 2016 الذي يضم قائمة بأفضل العلامات التجارية العالمية في مجال قطاع التكنولوجيات الحديثة، حيث تقدمت شركة هواوي افضل الشركات العالمية لتحسن مرتبتها من المرتبة 88 سنة 2015 إلى المرتبة 72سنة 2016، لتصبح أول علامة صينية معترف بها كأفضل العلامات العالمية في قطاع التكنولوجيات الحديثة بـ 5.835 مليون دولار، بنمو قدر بـ 18 بالمائة.
وسلط التقرير الضوء على الدور الذي بلغته شركة هواوي لترتقي بـ 16 مركزا في ظرف 12 شهرا، مؤكدا ان الإستمراية في تقديم المنتجات والخدمات والعروض فضلا عن حملاتها القيمة جعلها تحدث تقدما كبيرا مقارنة بكبرى الشركات الصينية الموجودة في السوق العالمية، لتضع بصمتها العالمية في مجال الإبتكار والاستهلاك الواسع والتواجد العالمي.
وقالت الشركة في بيان لها الأحد نقلا عن تقرير موقع "إنتربراند" المنشور حديثا، تحصل موقع" الشروق أونلاين"على نسخة منه، أن زيادة تأثير علامة هواوي في السوق العالمية عكسها النمو المستمر لرأس مالها، بفضل نشاطاتها مابين 2011 و2015، حيث حققت هواوي نسبة نمو وصلت إلى 18 بالمائة، مع إرادات سنة 2015 التي وصلت إلى 395 مليار ين صيني ما يعادل 60.8 مليار دولار.
ويضيف البيان، أن رقم أعمال هواوي بلغ 129.1 مليار ين صيني بنسبة زيادة تقدر بـ 72.9 بالمائة، ووزعت هواوي ما يقارب 108 مليون هاتف ذكي في العالم سنة 2015، بنسبة زيادة 44 بالمائة سنويا، لتحافظ على نموها العالمي المستمر بفضل منتجاتها مثل الهاتف الذكي P9، Mate8 وHonorV8، إضافة إلى MateBook، أول جهاز كمبيوتر 2 في 1 لهواوي، هذه الأجهزة التي تحصلت كلها على إعتماد كبير من قبل المستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وقال تقرير"موقع أنتربراند"، أن العلامة أصبحت واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال المعدات التكنولوجية في 30 بلدا. ويتوفر MateBook الآن في عشرات البلدان، وقد نقلت هواوي 108 ملايين من الهواتف الذكية في عام 2015، ويتجاوز 100 مليون مرجع للمرة الأولى، إن هذا النمو القوي في التوزيع المتوقعة خلال 2021 يعزز مكانة الشركة باعتبارها شركة رائدة عالميا في الهواتف الذكية.
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تقرير نشره "موقع أنتربراند" للإستشارات
"هواوي" أفضل العلامات الصينية في السوق العالمية
منير ركاب
طرح موقع الإستشارات وتتبع الشركات صاحبة العلامات التجارية الكبيرة "إنتربراند" تقريره السنوي لعام 2016 الذي يضم قائمة بأفضل العلامات التجارية العالمية في مجال قطاع التكنولوجيات الحديثة، حيث تقدمت شركة هواوي افضل الشركات العالمية لتحسن مرتبتها من المرتبة 88 سنة 2015 إلى المرتبة 72سنة 2016، لتصبح أول علامة صينية معترف بها كأفضل العلامات العالمية في قطاع التكنولوجيات الحديثة بـ 5.835 مليون دولار، بنمو قدر بـ 18 بالمائة.
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وسلط التقرير الضوء على الدور الذي بلغته شركة هواوي لترتقي بـ 16 مركزا في ظرف 12 شهرا، مؤكدا ان الإستمراية في تقديم المنتجات والخدمات والعروض فضلا عن حملاتها القيمة جعلها تحدث تقدما كبيرا مقارنة بكبرى الشركات الصينية الموجودة في السوق العالمية، لتضع بصمتها العالمية في مجال الإبتكار والاستهلاك الواسع والتواجد العالمي.
وقالت الشركة في بيان لها الأحد نقلا عن تقرير موقع "إنتربراند" المنشور حديثا، تحصل موقع" الشروق أونلاين"على نسخة منه، أن زيادة تأثير علامة هواوي في السوق العالمية عكسها النمو المستمر لرأس مالها، بفضل نشاطاتها مابين 2011 و2015، حيث حققت هواوي نسبة نمو وصلت إلى 18 بالمائة، مع إرادات سنة 2015 التي وصلت إلى 395 مليار ين صيني ما يعادل 60.8 مليار دولار.
ويضيف البيان، أن رقم أعمال هواوي بلغ 129.1 مليار ين صيني بنسبة زيادة تقدر بـ 72.9 بالمائة، ووزعت هواوي ما يقارب 108 مليون هاتف ذكي في العالم سنة 2015، بنسبة زيادة 44 بالمائة سنويا، لتحافظ على نموها العالمي المستمر بفضل منتجاتها مثل الهاتف الذكي P9، Mate8 وHonorV8، إضافة إلى MateBook، أول جهاز كمبيوتر 2 في 1 لهواوي، هذه الأجهزة التي تحصلت كلها على إعتماد كبير من قبل المستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وقال تقرير"موقع أنتربراند"، أن العلامة أصبحت واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال المعدات التكنولوجية في 30 بلدا. ويتوفر MateBook الآن في عشرات البلدان، وقد نقلت هواوي 108 ملايين من الهواتف الذكية في عام 2015، ويتجاوز 100 مليون مرجع للمرة الأولى، إن هذا النمو القوي في التوزيع المتوقعة خلال 2021 يعزز مكانة الشركة باعتبارها شركة رائدة عالميا في الهواتف الذكية.