آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
-
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
-
واقعي593 (%68.24)
-
غير واقعي276 (%31.76)
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
-
تواصل عملية ترميم ملعب تشاكر قبل مباراة الخضر
-
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
-
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
-
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
-
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
-
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
-
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
-
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
-
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هجوم هوليودي لاذع
الممثل روبرت دي نيرو: ترامب خنزير وأود لكمه في وجهه
شن الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو في مقطع مصور لصالح حملة تشجع الأمريكيين على التصويت هجوماً لاذعاً على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ولكن تم استبعاده في وقت لاحق لأن المنتجين اعتقدوا أنه منحاز جداً، حسب ما ذكر موقع "سي إن إن بالعربية".
ونشر دي نيرو فيديو بالأبيض والأسود على الإنترنت، الجمعة، ضد ترامب وقال فيه: إنه "فاسق وكلب وخنزير، إنه متملق و..، إنه مغفل ولا يعرف ما الذي يتحدث عنه ولا يدفع الضرائب، ولا يقوم بواجباته".
وأضاف دي نيرو: "إنه غبي، وأفضل توصيف له كما قال كولن باول إنه كارثة وطنية".
وتابع النجم العالمي: إن "ترامب يمثل إحراجاً لهذا البلد، أشعر بالغضب، لأن هذا المغفل وصل إلى هذه المرحلة". وأردف: "يقول (ترامب) إنه يريد لكم الناس في وجوههم. لذا، أود لكمه في وجهه".
وختم دي نيرو حديثه بالقول: "هل هذا شخص تريده أن يكون رئيساً؟ لا أظن ذلك"، وأضاف "أشعر بالقلق على مصير البلاد وتوجهاتها، فإذا كنتم تهتمون لمستقبلكم صوتوا لمن يحافظ عليه".
وتم تصوير الفيديو لحملة "#VoteYourFuture"، التي تشجع الأمريكيين على التصويت، لكن منتجي الفيديو قرروا أن المقطع منحاز جداً لذا استبعدوه من الحملة.
يشار إلى أن الفيديو تم تصويره قبل ظهور مقطع مسرب لتصريحات جنسية لترامب في 2005.
هذا ويذكر أن دي نيرو أيد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في مقابلة مع "ذا ديلي بيست" في 2015.
يذكر أن الممثل روبرت دي نيرو (73 عاماً) يعتبر أحد أفضل الممثلين في تاريخ السينما الأمريكية على مر العصور، وحصل على جائزة الأوسكار مرتين.
dzair - Algerie2016/10/09 على 15:521
دونالد ترامب انسان صريح لا يمارغ في كلامه. قال انه لا يحب المسلمين و هو في حقيقة الامر يقول بصوت مرتفع ما تفكر به هيلاري كلنتن في قرارة نفسها.