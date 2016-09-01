هجوم هوليودي لاذع الممثل روبرت دي نيرو: ترامب خنزير وأود لكمه في وجهه

شن الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو في مقطع مصور لصالح حملة تشجع الأمريكيين على التصويت هجوماً لاذعاً على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ولكن تم استبعاده في وقت لاحق لأن المنتجين اعتقدوا أنه منحاز جداً، حسب ما ذكر موقع "سي إن إن بالعربية".

ونشر دي نيرو فيديو بالأبيض والأسود على الإنترنت، الجمعة، ضد ترامب وقال فيه: إنه "فاسق وكلب وخنزير، إنه متملق و..، إنه مغفل ولا يعرف ما الذي يتحدث عنه ولا يدفع الضرائب، ولا يقوم بواجباته".

وأضاف دي نيرو: "إنه غبي، وأفضل توصيف له كما قال كولن باول إنه كارثة وطنية".

وتابع النجم العالمي: إن "ترامب يمثل إحراجاً لهذا البلد، أشعر بالغضب، لأن هذا المغفل وصل إلى هذه المرحلة". وأردف: "يقول (ترامب) إنه يريد لكم الناس في وجوههم. لذا، أود لكمه في وجهه".

وختم دي نيرو حديثه بالقول: "هل هذا شخص تريده أن يكون رئيساً؟ لا أظن ذلك"، وأضاف "أشعر بالقلق على مصير البلاد وتوجهاتها، فإذا كنتم تهتمون لمستقبلكم صوتوا لمن يحافظ عليه".

وتم تصوير الفيديو لحملة "#VoteYourFuture"، التي تشجع الأمريكيين على التصويت، لكن منتجي الفيديو قرروا أن المقطع منحاز جداً لذا استبعدوه من الحملة.

يشار إلى أن الفيديو تم تصويره قبل ظهور مقطع مسرب لتصريحات جنسية لترامب في 2005.

هذا ويذكر أن دي نيرو أيد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في مقابلة مع "ذا ديلي بيست" في 2015.

يذكر أن الممثل روبرت دي نيرو (73 عاماً) يعتبر أحد أفضل الممثلين في تاريخ السينما الأمريكية على مر العصور، وحصل على جائزة الأوسكار مرتين.