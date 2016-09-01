يعتزم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعيين الوزير الأسبق ورجل القانون، عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، الأحد، أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة قام ديوان رئاسة الجمهورية اليوم الأحد بإطلاع الأحزاب السياسية المعتمدة بأن رئيس الجمهورية ينوي تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات وطلب منهم إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري".
وتم إنشاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بموجب الدستور المعدل في فيفري 2016 بموجب المادة 194، حيث تم إصدار القانون العضوي المتعلق بهذه الهيئة في 25 أوت 2016.
وتنص المادة 194 من الدستور استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي "تسهر على شفافية ومصداقية الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والإستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".
وتنص المادة ذاتها على أن "الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية".
وقد تم انتخاب عبد الوهاب دربال بالمجلس الشعبي الوطني سنة 1997 ممثلا لحزب النهضة ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية، قبل أن يكلف بقيادة مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسيل. كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وهي المهمة التي تقلدها إلى غاية ربيع سنة 2016.
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بوتفليقة يعتزم تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا لهيئة مراقبة الانتخابات
الشروق أون لاين/واج
يعتزم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعيين الوزير الأسبق ورجل القانون، عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.
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وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، الأحد، أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة قام ديوان رئاسة الجمهورية اليوم الأحد بإطلاع الأحزاب السياسية المعتمدة بأن رئيس الجمهورية ينوي تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات وطلب منهم إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري".
وتم إنشاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بموجب الدستور المعدل في فيفري 2016 بموجب المادة 194، حيث تم إصدار القانون العضوي المتعلق بهذه الهيئة في 25 أوت 2016.
وتنص المادة 194 من الدستور استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي "تسهر على شفافية ومصداقية الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والإستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".
وتنص المادة ذاتها على أن "الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية".
وقد تم انتخاب عبد الوهاب دربال بالمجلس الشعبي الوطني سنة 1997 ممثلا لحزب النهضة ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية، قبل أن يكلف بقيادة مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسيل. كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وهي المهمة التي تقلدها إلى غاية ربيع سنة 2016.