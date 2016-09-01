آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
-
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
-
واقعي593 (%68.24)
-
غير واقعي276 (%31.76)
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
-
تواصل عملية ترميم ملعب تشاكر قبل مباراة الخضر
-
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
-
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
-
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
-
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
-
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
-
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
-
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
-
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
في تعليقه على اقتراح عبد الوهاب دربال لقيادتها
مقري: نرفض هيئة الانتخابات حتى لو وضعوا على رأسها صحابيا
قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الأحد، أن حزبه يرفض هيئة الانتخابات بصلاحياتها وقوانينها حتى ولو عين على رأسها صحابي.
وكتب مقري على صفحته الرسمية على "فايسبوك" بشأن اقتراح عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة "ليس لنا أن نبدي رأينا في عبد الوهاب دربال كرئيس لهيئة مراقبة الانتخابات فهو شخص محترم وليس لنا أي تحفظ عليه كشخص".
وأوضح "لكن العلاقة لا تتعلق بالشخص ولكن تتعلق بالهيئة وقوانينها وصلاحياتها. لقد سبق لنا أن عبرنا عن رفضنا لهذه الهيئة ورفضها نوابنا في البرلمان. وكون رئيسها هو عبد الوهاب دربال أو حتى لو كان صحابيا لا يغير من الأمر شيئا".
وكان عدة أحزاب معارضة، خاصة من هيئة التشاور والمتابعة وتنسيقية الانتقال الديمقراطي، قد أعلنت سابقا رفضها للجنة واعتبرتها التفافا على مطلبها، بإنشاء لجنة مستقلة عن السلطة لتنظيم والإشراف على الانتخابات.
ووفق مقري "هذه الوسائل قديمة ومملة، فقد كانوا يختارون شخصيات تاريخية ذات مصداقية لمثل هذه المهمات للتغطية على مخططات معدة مسبقا فيشوهوا مصداقيتهم ثم ورطوهم للدفاع عن التزوير، ويبدو أن الخزينة القديمة قد فرغت من هذه الشخصيات فبدؤوا باستعمال شخصيات جديدة من نوع آخر لنفس الغرض".
وحسب رئيس "حمس" فإن طريقة وقف التزوير تتعلق بإرادة السلطة في منعه وليس بتنصيب هيئات وأشخاص.
وأوضح أن مشاركة حزبه في الانتخابات هو من أجل "امتحان الإرادة السياسية للسلطة ولكي نمعنها من التمتع بانتخابات غير مزورة بسبب عدم التنافس وهي مقاومة سياسية مستمرة إلى أن تقتنع السلطة بفداحة آثار التزوير على البلد، وإن تسببت في ضياع البلد بسبب الرداءة وضياع معنى المسؤولية التي يفرزها التزوير فهي وحدها المسؤولة عن ذلك.
nacer - Algeristan2016/10/09 على 17:451
منافق و مخادع Je deteste les barbus,même si elle courte et bien taillée
اكرم 2016/10/09 على 18:122
هذا دليل اخر على قصور عقولكم كانكم تقتربون نوعا ما الى الشيعة المجوس \ ما دخل الصحابى في خداعكم ونفاقكم اجعل بدل الصحابى سعيداني اذا كنت بطل لانه منيهمهم معك وليس الصحابة الكرام
salim - algerie2016/10/09 على 18:143
كان يكفي ان ترفض هذا القرار دون ان تحشر الصحابة الكرام في هذا الموضوع. انتم من تدعون الحركة الاسلامية و تهزؤون بذكر الصحابة الكرام فكيف بمن هو لائكي او ملحد !!!! الصحابة الكرام اشرف منك و من حزبك ومن انتخاباتك. والسلام.
بلقاسم - الجزائر2016/10/09 على 18:364
...يا ولدي عندو الحق.....ما كانش لامان.....حتى في النفس.....عمر بن الخطاب.....لما جاع...أكل تمثاله الذي صنعه من الغرس....وكان يعبده......وكم من صحابي غدر بصحابي آخر...ولولا ذالك...لما كانت الشيعة ولماكان الخوارج....