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بوتفليقة يستقبل الشاهد
إستقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة هذا الأحد بالجزائر العاصمة، رئيس الحكومة التونسية, يوسف الشاهد.
وقد حضر المحادثات الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
وكان رئيس الحكومة التونسية قد حل بالجزائر في وقت سابق من نهار اليوم في زيارة رسمية تدوم يوما واحدا، تندرج في إطار اللقاءات التشاورية الدورية بين مسئولي البلدين.
وتشكل هذه الزيارة فرصة لاستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بتطورات الوضع في المنطقة و كذا التنسيق السياسي والأمني والتنمية على مستوى الحدود.
djazairi - elghorba2016/10/09 على 18:201
كل أسبوع بوتفليقة يستقبل رئيس حكومة تونسي جديد . هده هي ديموقراطية العرب