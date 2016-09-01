سيتمكن زبائن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناص" من رفع انشغالاتهم اليومية وشكاويهم بخصوص سوء الخدمات الإدارية أو الاستفسار عن أي معلومات تخص الضمان الاجتماعي هاتفيا، وذلك من يوم الأحد إلى الخميس، بدل التنقل "غير المجدي" إلى هياكل الصندوق.
وقال تيجاني حسان هدام، المدير العام "للكناص"، الأحد، على هامش التوقيع على اتفاقية إطلاق خدمة مركز الاتصالات والاستعلامات الهاتفية الواردة عبر الرقم الأخضر 30-10 رفقة اتصالات الجزائر، إن فريقا مكونا من 12 شخصا محترفا وخاضعا لتكوين سيتكفل بالرد على كافة انشغالات المواطنين، من يوم الأحد وإلى غاية الخميس، من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء، مع إمكانية تمديدها من الساعة السابعة صباحا إلى السادسة مساء كمرحلة ثانية، وفي حال تلقى المركز عدة طلبات لا يستبعد أن يستقبل مركز الاتصالات والاستعلامات الهاتفية على مدار اليوم أي 24/24 ساعة.
ولفت هدام إلى أن الخدمة التي تم إبرامها مع اتصالات الجزائر ستكون مجانية، حيث يمكن لأي مواطن الاتصال عبر الرقم الأخضر، ليتولى المركز الرد على كافة الاتصالات الهاتفية الواردة عبر الرقم 3010 مما يسمح بتوحيد المعطيات.
موضحا أن الصندوق يهدف إلى رفع العراقيل البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية، قبل أن يضيف: "الخدمة سيتم تطويرها لتشمل متعاملي الهاتف النقال، حيث سيكون بإمكان المواطنين الاتصال بالمركز عن طريق المحمول"، مشددا: "حاليا يتم التفاوض مع متعاملي الهاتف النقال على سعر معقول للخدمة حتى يتمكن المواطنون من التواصل معنا بكل سهولة وأريحية".
من جهته، ذكر الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، طيب كبال، أن الأخيرة ستواصل دعمها للمؤسسات الجزائرية ومرافقتها في عملية العصرنة وتحسين خدماتها وطرق تسييرها. معرجا: "لقد أبرمنا العديد من الشركات المثمرة على غرار مشروع بطاقة الشفاء في 2009 حيث قمنا بتوفير معدات الاتصال البيني لمواقع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية فضلا عن إنجاز الروابط والنفاذ إلى شبكة "بطاقة الشفاء".
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سيتمكن زبائن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناص" من رفع انشغالاتهم اليومية وشكاويهم بخصوص سوء الخدمات الإدارية أو الاستفسار عن أي معلومات تخص الضمان الاجتماعي هاتفيا، وذلك من يوم الأحد إلى الخميس، بدل التنقل "غير المجدي" إلى هياكل الصندوق.
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وقال تيجاني حسان هدام، المدير العام "للكناص"، الأحد، على هامش التوقيع على اتفاقية إطلاق خدمة مركز الاتصالات والاستعلامات الهاتفية الواردة عبر الرقم الأخضر 30-10 رفقة اتصالات الجزائر، إن فريقا مكونا من 12 شخصا محترفا وخاضعا لتكوين سيتكفل بالرد على كافة انشغالات المواطنين، من يوم الأحد وإلى غاية الخميس، من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء، مع إمكانية تمديدها من الساعة السابعة صباحا إلى السادسة مساء كمرحلة ثانية، وفي حال تلقى المركز عدة طلبات لا يستبعد أن يستقبل مركز الاتصالات والاستعلامات الهاتفية على مدار اليوم أي 24/24 ساعة.
ولفت هدام إلى أن الخدمة التي تم إبرامها مع اتصالات الجزائر ستكون مجانية، حيث يمكن لأي مواطن الاتصال عبر الرقم الأخضر، ليتولى المركز الرد على كافة الاتصالات الهاتفية الواردة عبر الرقم 3010 مما يسمح بتوحيد المعطيات.
موضحا أن الصندوق يهدف إلى رفع العراقيل البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية، قبل أن يضيف: "الخدمة سيتم تطويرها لتشمل متعاملي الهاتف النقال، حيث سيكون بإمكان المواطنين الاتصال بالمركز عن طريق المحمول"، مشددا: "حاليا يتم التفاوض مع متعاملي الهاتف النقال على سعر معقول للخدمة حتى يتمكن المواطنون من التواصل معنا بكل سهولة وأريحية".
من جهته، ذكر الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، طيب كبال، أن الأخيرة ستواصل دعمها للمؤسسات الجزائرية ومرافقتها في عملية العصرنة وتحسين خدماتها وطرق تسييرها. معرجا: "لقد أبرمنا العديد من الشركات المثمرة على غرار مشروع بطاقة الشفاء في 2009 حيث قمنا بتوفير معدات الاتصال البيني لمواقع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية فضلا عن إنجاز الروابط والنفاذ إلى شبكة "بطاقة الشفاء".