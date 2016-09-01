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قائد أركان الجيش القطري في زيارة إلى الجزائر
يقوم الفريق ركن غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، بزيارة إلى الجزائر ابتداء من الأحد، لبحث التعاون بين المؤسستين العسكريتين في البلدين .
وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "بدعوة من الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يقوم الفريق ركن غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، بزيارة رسمية إلى الجزائر ابتداء من اليوم 09 أكتوبر 2016".
وأوضح "وستكون هذه الزيارة الرسمية، التي تندرج في سياق تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين القوات المسلحة للبلدين، فرصة للتشاور حول مجالات الاهتمامات المشتركة والبحث في وسائل وسبل تطويرها وتمتينها أكثر فأكثر".
DZ292016/10/09 على 18:211
قائد أركان الجيش القطري !
على اي جيش تتكلمون , جيشهم الوحيد
هو الجيش الامريكي المتواجد على اراضيهم
و الجيش بني صهيون الذي لهم علاقات معهم