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أياما بعد القضاء على 5 إرهابيين بجبل وستلي
باتنة: السجن لعناصر شبكة دعم الجماعات الإرهابية
أمرقاضي التحقيق لدى محكمة باتنة، مساء الأحد، بايداع ثلاثة اشخاص الحبس المؤقت، فيما تم توجيه استدعاءات الحضور المباشر، لأربع و عشرين آخرين، بعدما فككت مصالح الأمن شبكة دعم و اسناد لجماعة ارهابية.
وجاءت عملية التوقيف و التحقيق مع عناصر الشبكة واغلبهم فلاحون بالمنطقة أياما بعد القضاء على مجموعة من خمسة ارهابيين بجبل وستلي بلدية تازولت بولاية باتنة.
بلقاسم - الجزائر2016/10/09 على 18:261
يجب منع لجان المساجد من جمع الأموال على المصلين بدعوى بناء المساجد أو ترميمها....وفي حالة عدم الامتثال يوقف نشاطها ويتايع أصحابها... لأن ذالك غالبا ما يهدف أصحابها لتمويل الإرهاب....ومن أراد الصدقة فاليدفع للحساب الخاص بالمسجد...والمفروض أن توقف نشاطات المساجد بعد أن تحولت إلى مقرات سياسية...إسلاموية...مثلما أوقفت النشاطات في مقرات الأحزاب السياسية...