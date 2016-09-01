أياما بعد القضاء على 5 إرهابيين بجبل وستلي باتنة: السجن لعناصر شبكة دعم الجماعات الإرهابية

أمرقاضي التحقيق لدى محكمة باتنة، مساء الأحد، بايداع ثلاثة اشخاص الحبس المؤقت، فيما تم توجيه استدعاءات الحضور المباشر، لأربع و عشرين آخرين، بعدما فككت مصالح الأمن شبكة دعم و اسناد لجماعة ارهابية.

وجاءت عملية التوقيف و التحقيق مع عناصر الشبكة واغلبهم فلاحون بالمنطقة أياما بعد القضاء على مجموعة من خمسة ارهابيين بجبل وستلي بلدية تازولت بولاية باتنة.