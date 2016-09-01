كشفت وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم، الأحد، بأن وزارتها قامت بتطهير القوائم الوطنية من المستفيدين غير الشرعيين من مختلف المنح الموجهة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة المعنيين بالمنح الاجتماعية التكافلية وغيرها من المزايا وبلغ عددهم لحد اليوم حوالي 51 ألف شخص من بين العدد الإجمالي الوطني للمعوقين المسجلين يضاهي قرابة 851 ألف شخص معوق إعاقات مختلفة.
عملية التطهير حسب الوزيرة، خلال ندوة صحفية ببسكرة، متواصلة لتطهير جميع القوائم الموجودة، مضيفة بخصوص الاتفاقية المبرمة بين قطاع التضامن الوطني ووزارة التربية أن الموسم الدراسي الجاري 2016 / 2017 تمكنت الوزارتان من فتح 400 قسم مدمج تربوي لفئة الأطفال الذين يعانون من مستوى إعاقات ذهنية يتطلب التكفل بهم ظروف تربوية استثنائية من القطاعين.
وأكدت الوزيرة على إنهاء مشكل تسيير المراكز المتخصصة البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا وطنيا بنمط التكليف وقامت الوزارة مؤخرا بترسيم مناصب مسؤولي هذه المراكز الحيوية في التكفل بالمعوقين عبر الولايات مما يسمح لهؤلاء المديرين بالعمل بكامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات المحلية الصائبة لفائدة المعوقين وتحسين سير هذه المراكز المتخصصة للأحسن.
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إسقاط 51 ألف مستفيد غير شرعي من منح المعوقين
مراد. ب
كشفت وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم، الأحد، بأن وزارتها قامت بتطهير القوائم الوطنية من المستفيدين غير الشرعيين من مختلف المنح الموجهة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة المعنيين بالمنح الاجتماعية التكافلية وغيرها من المزايا وبلغ عددهم لحد اليوم حوالي 51 ألف شخص من بين العدد الإجمالي الوطني للمعوقين المسجلين يضاهي قرابة 851 ألف شخص معوق إعاقات مختلفة.
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عملية التطهير حسب الوزيرة، خلال ندوة صحفية ببسكرة، متواصلة لتطهير جميع القوائم الموجودة، مضيفة بخصوص الاتفاقية المبرمة بين قطاع التضامن الوطني ووزارة التربية أن الموسم الدراسي الجاري 2016 / 2017 تمكنت الوزارتان من فتح 400 قسم مدمج تربوي لفئة الأطفال الذين يعانون من مستوى إعاقات ذهنية يتطلب التكفل بهم ظروف تربوية استثنائية من القطاعين.
وأكدت الوزيرة على إنهاء مشكل تسيير المراكز المتخصصة البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا وطنيا بنمط التكليف وقامت الوزارة مؤخرا بترسيم مناصب مسؤولي هذه المراكز الحيوية في التكفل بالمعوقين عبر الولايات مما يسمح لهؤلاء المديرين بالعمل بكامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات المحلية الصائبة لفائدة المعوقين وتحسين سير هذه المراكز المتخصصة للأحسن.