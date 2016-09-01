على خلفية تورطه في ترويج المؤثرات العقلية التماس 7 سنوات حبسا لمغنّ بفرقة "ميلانو"

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 07 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 5 ملايين دج في حق مغن بفرقة ميلانو المتخصصة في الأغاني الرياضية، على خلفية تورطه في ترويج المؤثرات العقلية.

قضية الحال، حسب مجريات المحاكمة، تعود إلى نهاية شهر سبتمبر، عقب ورود معلومات لمصالح الأمن، مفادها قيام أحد أعضاء فرقة ميلانو المشهورة بتأدية الأغاني الرياضية، بترويج المخدرات بأحد أحياء العاصمة، وهو الأمر الذي جعل المصالح الأمنية تترصد المشتبه فيه، حتّى تم توقيفه وبحوزته قرصين مهلوسين من نوع "إكستازي"، لتتنقل مصالح الأمن إلى منزل المتهم، أين عثرت بغرفة نومه على 68 حبة أخرى من ذات النوع كانت مخبأة داخل علبة.

المتهم المتواجد رهن الاعتقال نفى تهمة المتاجرة، وقال إنه يستهلكها بمعدل ثلاثة حبات في اليوم، وأنه هو الذي اعترف لمصالح الأمن بوجود تلك الكمية في منزله، ليتم التماس العقوبة المذكورة أعلاه، في انتظار النطق بالحكم في تاريخ لاحق.