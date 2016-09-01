العراق يطلق سراح أحد السجناء الجزائريين

أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، أن السلطات العراقية أطلقت سراح مواطن جزائري كان مسجونا لديها بتهمة "اجتياز الحدود بصورة غير شرعية".

وأكد بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف أن "السلطات العراقية أطلقت سراح مواطن جزائري كان مسجونا لديها بتهمة اجتياز الحدود بصورة غير شرعية وقامت مصالح سفارة الجزائر ببغداد بإتمام الإجراءات القنصلية الخاصة بعودته إلى أرض الوطن".

وأضاف أن إطلاق سراح هذا المواطن جاء "تتويجا للجهود المكثفة، الهادئة والمتواصلة، تجاه السلطات العراقية التي أبدت تفهما وتعاونا أخويا في التعامل مع هذا الملف"، مؤكدا أن "المساعي تبقى متواصلة قصد طي هذه المسألة نهائيا وفي أقرب الآجال الممكنة".

وشدد أن "ملف السجناء الجزائريين بالعراق الذي يحظى باهتمام شخصي من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كان في صميم انشغالات الدبلوماسية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة".