فقدت عائلة طايبي القاطنة ببلدية عماري بتيسمسيلت ابنتها فتيحة البالغة من العمر 19 سنة التي توارت عن الأنظار وانقطعت أخبارها منذ نحو شهر، فشل خلاله أفراد عائلتها في الوصول إلى خيط يقودهم لفك لغز الاختفاء الغامض مثلما وصفه شقيقها "عامر" الذي كشف لنا بأن شقيقته خرجت ذات يوم سبت من شهر سبتمبر المنقضي لشراء بعض المستلزمات من دكاّن غير بعيد عن مقرّ مسكنهم العائلي، لتختفي دون أن يظهر لها أثر ما جعل العائلة تدخل في رحلات بحث مضنية أملا في العثور عليها، بعد أن استبعدت العائلة فرضية فرارها من المنزل لعدم وجود مشاكل لها مع أسرتها التي تتطلع لعودة ابنتها التي تغرق اليوم في رحلة المجهول هذه التي فتحت المجال لعديد الاستفهام والتأويلات تأرجحت بين اختطاف واحتجاز الفتاة التي تدرس بقسم السنة الأولى ثانوي بثانوية عماري.
كما أوضح شقيقها بأن اختفاءها كان قبل 04 أيام عن موعد اجراء محاكمة على مستوى المحكمة الابتدائية بتيسمسيلت تعد طرفا فيها، كاشفا بأن شقيقته هي الضحية وصاحبة الشكوى التي تقدّمت بها في وقت سابق للجهات الأمنية والقضائية اتّهمت من خلالها أشخاصا بتهديدها والتشهير بها ومضايقتها في مكان عمومي، وهي المحاكمة التي جرت بحر الأسبوع المنقضي وعرفت النطق بالبراءة في حق المتّهمين حسب تصريح شقيقها.
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ج. رتيعات
فقدت عائلة طايبي القاطنة ببلدية عماري بتيسمسيلت ابنتها فتيحة البالغة من العمر 19 سنة التي توارت عن الأنظار وانقطعت أخبارها منذ نحو شهر، فشل خلاله أفراد عائلتها في الوصول إلى خيط يقودهم لفك لغز الاختفاء الغامض مثلما وصفه شقيقها "عامر" الذي كشف لنا بأن شقيقته خرجت ذات يوم سبت من شهر سبتمبر المنقضي لشراء بعض المستلزمات من دكاّن غير بعيد عن مقرّ مسكنهم العائلي، لتختفي دون أن يظهر لها أثر ما جعل العائلة تدخل في رحلات بحث مضنية أملا في العثور عليها، بعد أن استبعدت العائلة فرضية فرارها من المنزل لعدم وجود مشاكل لها مع أسرتها التي تتطلع لعودة ابنتها التي تغرق اليوم في رحلة المجهول هذه التي فتحت المجال لعديد الاستفهام والتأويلات تأرجحت بين اختطاف واحتجاز الفتاة التي تدرس بقسم السنة الأولى ثانوي بثانوية عماري.
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كما أوضح شقيقها بأن اختفاءها كان قبل 04 أيام عن موعد اجراء محاكمة على مستوى المحكمة الابتدائية بتيسمسيلت تعد طرفا فيها، كاشفا بأن شقيقته هي الضحية وصاحبة الشكوى التي تقدّمت بها في وقت سابق للجهات الأمنية والقضائية اتّهمت من خلالها أشخاصا بتهديدها والتشهير بها ومضايقتها في مكان عمومي، وهي المحاكمة التي جرت بحر الأسبوع المنقضي وعرفت النطق بالبراءة في حق المتّهمين حسب تصريح شقيقها.