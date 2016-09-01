هزة أرضية بقوة 9ر3 في قصر البخاري بالمدية

سجلت هزة أرضية بقوة 9ر3 درجات على مقياس ريشتر، الإثنين، على الساعة منتصف الليل و03 دقائق بولاية المدية.

وأعلن مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء، في بيان، أن مركز الهزة حدد على بعد 17 كلم شمال غرب قصر البوخاري.