هزة أرضية بقوة 9ر3 في قصر البخاري بالمدية

date 2016/10/10 views 621 comments 0
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icon-writer واج

سجلت هزة أرضية بقوة 9ر3 درجات على مقياس ريشتر، الإثنين، على الساعة منتصف الليل و03 دقائق بولاية المدية.

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وأعلن مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء، في بيان، أن مركز الهزة حدد على بعد 17 كلم شمال غرب قصر البوخاري.

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