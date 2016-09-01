هزة أرضية بقوة 9ر3 في قصر البخاري بالمدية
واج
سجلت هزة أرضية بقوة 9ر3 درجات على مقياس ريشتر، الإثنين، على الساعة منتصف الليل و03 دقائق بولاية المدية.
وأعلن مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء، في بيان، أن مركز الهزة حدد على بعد 17 كلم شمال غرب قصر البوخاري.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1الجزائر تنسحب من حفل تأبين شمعون بيريز في "اليونسكو"
2مقري: نرفض هيئة الانتخابات حتى لو وضعوا على رأسها صحابيا
3ألغينا ضريبة الخروج على الجزائريين ونعمل على ألا تطبق على مواطنينا
4هذه الأحياء المعنية بالترحيل الإثنين بالعاصمة
5غلام الله: التيار السلفي يبث الشقاق بين الجزائريين
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
مَجْدٌ وعَارَانِ
جمال لعلامي
"خلاوها" ويترشحون!
رشيد ولد بوسيافة
عبدة الشّيطان في الجزائر!
التهامي مجوري
لماذا يهتم المسلمون بالماضي؟
عمار يزلي
السنة غِيرْ دًاوْ الشيعة!
صالح عوض
...هل حقق الإسلاميون في المغرب الاستثناء؟
جمال لعلامي
مازالوا على ديدانهم!
عبد الناصر
ملء الفراغ.. بالفراغ
صالح عوض
"برنارد لويس" وتقسيم السعودية والهلال الخصيب
نور الدين أبو لحية
صراع العرف والشرع في ثقافتنا الفقهية
الفيديو
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
تواصل عملية ترميم ملعب تشاكر قبل مباراة الخضر
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هزة أرضية بقوة 9ر3 في قصر البخاري بالمدية
واج
سجلت هزة أرضية بقوة 9ر3 درجات على مقياس ريشتر، الإثنين، على الساعة منتصف الليل و03 دقائق بولاية المدية.
تغطيات ذات صلة
غلق جميع المدارس القرآنية الخاصّة بحجّة مخالفتها "للمرجعية الجزائرية"
هزة أرضية بقوة 9ر3 في قصر البخاري بالمدية
والي يهدد شركات توزيع المياه و يعد بالقضاء على مشكل الإنقطاعات
بوتفليقة ينوي تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلّة لمراقبة الإنتخابات
إسقاط 51 ألف مستفيد غير شرعي من منح المعوقين
وأعلن مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء، في بيان، أن مركز الهزة حدد على بعد 17 كلم شمال غرب قصر البوخاري.