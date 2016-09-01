روسيا تؤكد زيارة بوتين لفرنسا رغم تردد هولاند في استقباله

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، إن التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى باريس في 19 أكتوبر "مستمرة"، غداة نشر مقابلة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يقول فيها إنه لا يزال يطرح "السؤال" على نفسه عما إذا كان سيستقبله.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيسكوف قوله، الاثنين: "التحضير لزيارة بوتين إلى باريس مستمر. هناك مباحثات مقررة مع قصر الإليزيه وبوتين سيشارك في تدشين المركز الروحي الروسي" في 19 من الجاري.

وأضاف "لا نملك معلومات أخرى من الجانب الفرنسي".

وفي حديث ستبثه، اليوم (الاثنين)، قناة "تي إم سي" نشر مقتطفات منه، الأحد، يقول هولاند، إنه لا يزال "يطرح على نفسه السؤال" حول ما إذا سيستقبل بوتين نظراً إلى "جرائم الحرب" التي ترتكبها روسيا في حلب.

وقال هولاند: "طرحت على نفسي السؤال.. هل سيكون مفيداً؟ هل سيكون ضرورياً؟ هل سيكون ضغطاً؟ هل يمكننا حمله على وقف ما يرتكبه مع النظام السوري أي دعم القوات الجوية للنظام التي تلقي قنابل على سكان حلب".

وكانت خطوة دبلوماسية جديدة لتهدئة المعارك في حلب حيث يتواجه مقاتلو المعارضة مع نظام دمشق المدعوم من الطيران الروسي، فشلت، السبت، مع استخدام موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن على مشروع قرار فرنسي لوقف أعمال القصف.

ومدينة حلب هي الرهان الأساسي للنزاع السوري الذي أوقع أكثر من 300 ألف قتيل منذ 2011 وسبب أسوأ مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.



