أعلن نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، الاثنين، إن موسكو تعتزم تحويل منشآتها العسكرية في مدينة طرطوس غرب سوريا إلى قاعدة عسكرية دائمة.
وصرح بانكوف: "في سوريا، ستكون لنا قاعدة بحرية دائمة في طرطوس"، حسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية وإنه "يتم إعداد الوثائق اللازمة".
وتابع بانكوف متحدثاً أمام لجنة الشؤون الخارجية في الدوما (البرلمان الروسي) "نأمل أن نطلب منكم قريباً المصادقة عليها".
ويعتبر هذا الإعلان خطوة جديدة تتخذها روسيا لتعزيز تواجد قواتها في سوريا وسط تزايد التوترات مع الغرب بسبب حملة القصف التي تشنها موسكو دعماً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي، أنها نشرت نظام صواريخ الدفاع الجوي إس-300 في طرطوس محذرة واشنطن بأنها ستوقف أية محاولة لشن عمليات قصف في سوريا.
كما أرسلت موسكو ثلاث سفن تحمل صواريخ لتعزيز قواتها البحرية قبالة سواحل سوريا.
ولم يكشف بانكوف عن موعد لتحويل المنشأة التي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفييتية، إلى قاعدة بحرية دائمة.
وقال إن الهدف الرئيسي لنظام إس-300 هو حماية منشأة طرطوس البحرية.
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روسيا ستحول منشآتها البحرية في طرطوس السورية إلى قاعدة دائمة
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، الاثنين، إن موسكو تعتزم تحويل منشآتها العسكرية في مدينة طرطوس غرب سوريا إلى قاعدة عسكرية دائمة.
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وصرح بانكوف: "في سوريا، ستكون لنا قاعدة بحرية دائمة في طرطوس"، حسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية وإنه "يتم إعداد الوثائق اللازمة".
وتابع بانكوف متحدثاً أمام لجنة الشؤون الخارجية في الدوما (البرلمان الروسي) "نأمل أن نطلب منكم قريباً المصادقة عليها".
ويعتبر هذا الإعلان خطوة جديدة تتخذها روسيا لتعزيز تواجد قواتها في سوريا وسط تزايد التوترات مع الغرب بسبب حملة القصف التي تشنها موسكو دعماً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي، أنها نشرت نظام صواريخ الدفاع الجوي إس-300 في طرطوس محذرة واشنطن بأنها ستوقف أية محاولة لشن عمليات قصف في سوريا.
كما أرسلت موسكو ثلاث سفن تحمل صواريخ لتعزيز قواتها البحرية قبالة سواحل سوريا.
ولم يكشف بانكوف عن موعد لتحويل المنشأة التي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفييتية، إلى قاعدة بحرية دائمة.
وقال إن الهدف الرئيسي لنظام إس-300 هو حماية منشأة طرطوس البحرية.