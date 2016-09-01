قالت وسائل الإعلام الرسمية السعودية، الاثنين، إن التحالف العربي اعترض صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي على أهداف في السعودية ومحافظة مأرب اليمنية، الأحد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في ساعة متأخرة يوم الأحد، إن طائرات حربية للتحالف الذي تقوده السعودية هاجمت القاعدتين العسكريتين اللتين أُطلق منهما الصاروخان.
وووفقاً للتقارير الإعلامية أطلقت قاعدة في العاصمة صنعاء أحد الصاروخين صوب مأرب وأطلقت قاعدة في محافظة صعدة شمال اليمن صاروخاً صوب مدينة الطائف السعودية حيث توجد قاعدة جوية سعودية.
وذكرت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين، أن صاروخاً أطلقته القوات الحوثية على "قاعدة فهد الجوية في الطائف.. أصاب هدفه بدقة مخلفاً انفجارات كبيرة في القاعدة". ولم يتسن التحقق من التقرير من مصدر مستقل.
وغالباً ما يعلن التحالف اعتراض صواريخ أطلقها المتمردون تجاه مناطق في جنوب المملكة، إلا أنها من المرات النادرة التي يعلن فيها أن المنطقة المستهدفة تبعد هذه المسافة عن الحدود.
وأتى إطلاق الصاروخ باتجاه الطائف، بعد ساعات من دعوة الرئيس السابق علي عبد الله صالح اليمنيين إلى القتال عند الحدود مع السعودية، "للثأر" من استهداف صالة كانت تقام فيها مراسم عزاء في صنعاء، السبت، ما أدى إلى مقتل 140 شخصاً على الأقل.
وشهدت المناطق الحدودية توتراً منذ بدء التحالف عملياته في اليمن دعماً للرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس 2015، بمواجهة المتمردين الذين يسيطرون على صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وشمل التوتر الحدودي هجمات للمتمردين ضد مواقع حرس الحدود السعودي، إضافة إلى إطلاق صواريخ وقذائف باتجاه جنوب المملكة.
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اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه السعودية
وكالات - الشروق أونلاين
قالت وسائل الإعلام الرسمية السعودية، الاثنين، إن التحالف العربي اعترض صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي على أهداف في السعودية ومحافظة مأرب اليمنية، الأحد.
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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في ساعة متأخرة يوم الأحد، إن طائرات حربية للتحالف الذي تقوده السعودية هاجمت القاعدتين العسكريتين اللتين أُطلق منهما الصاروخان.
وووفقاً للتقارير الإعلامية أطلقت قاعدة في العاصمة صنعاء أحد الصاروخين صوب مأرب وأطلقت قاعدة في محافظة صعدة شمال اليمن صاروخاً صوب مدينة الطائف السعودية حيث توجد قاعدة جوية سعودية.
وذكرت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين، أن صاروخاً أطلقته القوات الحوثية على "قاعدة فهد الجوية في الطائف.. أصاب هدفه بدقة مخلفاً انفجارات كبيرة في القاعدة". ولم يتسن التحقق من التقرير من مصدر مستقل.
وغالباً ما يعلن التحالف اعتراض صواريخ أطلقها المتمردون تجاه مناطق في جنوب المملكة، إلا أنها من المرات النادرة التي يعلن فيها أن المنطقة المستهدفة تبعد هذه المسافة عن الحدود.
وأتى إطلاق الصاروخ باتجاه الطائف، بعد ساعات من دعوة الرئيس السابق علي عبد الله صالح اليمنيين إلى القتال عند الحدود مع السعودية، "للثأر" من استهداف صالة كانت تقام فيها مراسم عزاء في صنعاء، السبت، ما أدى إلى مقتل 140 شخصاً على الأقل.
وشهدت المناطق الحدودية توتراً منذ بدء التحالف عملياته في اليمن دعماً للرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس 2015، بمواجهة المتمردين الذين يسيطرون على صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وشمل التوتر الحدودي هجمات للمتمردين ضد مواقع حرس الحدود السعودي، إضافة إلى إطلاق صواريخ وقذائف باتجاه جنوب المملكة.