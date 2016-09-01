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20 ولاية ستستفيد من الشبكة نهاية السنة الجارية
"أوريدو" يطلق الجيل الرابع بنفس تسعيرة الجيل الثالث
أكد جيان لوكا رودولفي نائب مدير عام متعامل الهاتف النقال"أوريدو" إطلاق شبكة الجيل الرابع في ولاية تلمسان وتيزي وزو وبشار في إنتظار 20 ولاية سيتم فتح الشبكة فيها قبل نهاية السنة الجارية.
وقال رودولفي الإثنين خلال ندوة صحفية بمقر المتعامل بمناسبة الإطلاق الرسمي لخدمة الجيل الرابع، أن خدمات الجيل الرابع ستكون بنفس تسعيرة الجيل الثالث، مضيفا أن "أوريدو" له كل الموارد البشرية والتقنية اللازمة لضمان نوعية عالية للخدمات وضمان شبكة فعالة.
وأضاف جيان لوكا رودولفي، أن خدمات الجديدة للجيل الرابع لزبائن "أوريدو" من اكتشاف تطورات هامة فيما يخص سرعة التحميل، والتلفزيون على النقال، والمشاهدة الحية والمكالمات الصوتية بجودة عالية HD.
وأعلن المتعامل "أوريدو" لزبائنه التقرب إحدى فضاءاته أو إلى أحد نقاط البيع المُعتمدة، حيث سيستفيد الزبائن مجانا من شريحة "سيم" مُكيّفة للجيل الرابع، مع الاحتفاظ بنفس الرقم.
من جهة أخرى، قال رودولفي أن "أوريدو" سيُطلق قريبا عروضا ترويجية بمزايا جديدة وبأفضل الأسعار في السوق.
2016/10/10 على 13:571
50 ميغا ب 100 دج و تقولي عروض
عروض اوريدو للجيل 3 هي اسوء عروض زيدلها التسعيرة بالدقيقة عوض 30 ثانية لدى تركت اوريدو