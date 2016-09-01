طالبت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بتيزي وزو بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى ولاية تيزي وزو وهذا للتحقيق حول وضعية تسيير قطاع التربية فيها، وهذا خلال الندوة الصحفية التي نظمت نهار امس في ولاية تيزي وزو.
حيث أشار المنسق الولائي لتيزي وزو أن قطاع التربية يعاني العديد من المشاكل، وان النتائج الجيدة التي يحققها التلاميذ سنويا يجعل الولاية في المرتبة الأولى وطنيا لا يجب أن تغطي أعيننا على النقائص والمشاكل التي يعانيها القطاع في الولاية بسبب سوء التسيير التي قال بشأنها أنها تزداد تأزما مع مرور السنوات بدليل أن مديرية التربية للولاية لم تتمكن من حل المشاكل التي يعانيها التلاميذ والموظفون والمتمثلة أساسا في "انعدام التدفئة، انقطاع الكهرباء، نقص في بعض الكتب المدرسية، انعدام البعض الآخر، حيث أن هناك تلاميذ لا يملكون كتبا إلى غاية الآن، إلى جانب غياب لغة الحوار مع المسؤولين في القطاع بالولاية والذين يتحججون في كل مرة وهذا لتفادي لقائهم والوقوف على جملة المشاكل المطروحة والتي تؤرق التلاميذ والموظفين".
وقد أشار أيضا إلى مشكلة التقاعد النسبي لموظفي القطاع التي أفرزت نقصا في التأطير والتسيير، حيث إن هناك مؤسسات تربوية بدون مدير، وأكد سحب قائمة الاحتياط من رابط المديرية ما منع المرشحين من الاطلاع على آخر مستجدات التوظيف وبالتالي حرمانهم من الظفر بمنصب عمل، إلى جانب تعيين نفس الأستاذ في مؤسستين تربويتين مختلفتين في ظرف عدة أيام فقط. هذا وقد صرح المنسق الولائي أنهم ينتقدون هذه الوضعية ويتحملون مسؤولية تصريحاتهم كون الوضعية خطيرة لهذا لا مناص من إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى الولاية من اجل الوقوف على هذه التجاوزات التي لا تخدم قطاع التربية وتؤثر سلبا على مردود التلاميذ والأساتذة.
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خلال ندوة صحفية نظمتها بتيزي وزو نقابة "الساتيف" تطلب
لجنة تحقيق وزارية حول وضعية التسيير في قطاع التربية بتيزي وزو
م. ف
طالبت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بتيزي وزو بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى ولاية تيزي وزو وهذا للتحقيق حول وضعية تسيير قطاع التربية فيها، وهذا خلال الندوة الصحفية التي نظمت نهار امس في ولاية تيزي وزو.
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حيث أشار المنسق الولائي لتيزي وزو أن قطاع التربية يعاني العديد من المشاكل، وان النتائج الجيدة التي يحققها التلاميذ سنويا يجعل الولاية في المرتبة الأولى وطنيا لا يجب أن تغطي أعيننا على النقائص والمشاكل التي يعانيها القطاع في الولاية بسبب سوء التسيير التي قال بشأنها أنها تزداد تأزما مع مرور السنوات بدليل أن مديرية التربية للولاية لم تتمكن من حل المشاكل التي يعانيها التلاميذ والموظفون والمتمثلة أساسا في "انعدام التدفئة، انقطاع الكهرباء، نقص في بعض الكتب المدرسية، انعدام البعض الآخر، حيث أن هناك تلاميذ لا يملكون كتبا إلى غاية الآن، إلى جانب غياب لغة الحوار مع المسؤولين في القطاع بالولاية والذين يتحججون في كل مرة وهذا لتفادي لقائهم والوقوف على جملة المشاكل المطروحة والتي تؤرق التلاميذ والموظفين".
وقد أشار أيضا إلى مشكلة التقاعد النسبي لموظفي القطاع التي أفرزت نقصا في التأطير والتسيير، حيث إن هناك مؤسسات تربوية بدون مدير، وأكد سحب قائمة الاحتياط من رابط المديرية ما منع المرشحين من الاطلاع على آخر مستجدات التوظيف وبالتالي حرمانهم من الظفر بمنصب عمل، إلى جانب تعيين نفس الأستاذ في مؤسستين تربويتين مختلفتين في ظرف عدة أيام فقط. هذا وقد صرح المنسق الولائي أنهم ينتقدون هذه الوضعية ويتحملون مسؤولية تصريحاتهم كون الوضعية خطيرة لهذا لا مناص من إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى الولاية من اجل الوقوف على هذه التجاوزات التي لا تخدم قطاع التربية وتؤثر سلبا على مردود التلاميذ والأساتذة.