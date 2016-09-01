أعلنت المعارضة السورية، الاثنين، أنها لم تتلق أي أسلحة مضادة للطيران لمواجهة الغارات الجوية المكثفة التي ينفذها نظام الرئيس بشار الأسد المدعوم من روسيا، خصوصاً في حلب.
وانتقدت الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم أطيافاً واسعة من المعارضة السياسة والعسكرية، إثر اجتماع ليومين في العاصمة السعودية الرياض، "سياسة الأرض المحروقة" التي اتهمت النظام وحلفاءه باعتمادها.
وأوضحت أنها ناقشت "تطورات الوضع الميداني وأثره على العملية السياسية"، مؤكدة أن "المسؤولين عن تدمير العملية السياسية ونسف أسسها ومتطلبات نجاحها هم النظام وحليفاه الروسي والإيراني عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في أنحاء سورية ولا سيما محافظة حلب"، وذلك بحسب بيان تلاه المتحدث باسمها سالم المسلط.
وإذ أشارت الهيئة إلى أنها بذلت "جهوداً استثنائية من أجل إنجاح العملية السياسية"، رأت أن "النظام وحلفاءه تحدوا بشكل سافر القانون الدولي الإنساني بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أدت إلى انسداد أفق العملية السياسية وتحولها إلى مجرد غطاء لعمليات القتل الجماعي للسوريين قصفاً وتجويعاً وحصاراً".
ورداً على سؤال، قال المسلط، إن "المعارضة لم تتلق أي مضادات طيران وإلا لما كانت هذه الحال في سوريا"، في إشارة إلى التفوق الجوي للنظام المدعوم بقوة من سلاح الطيران الروسي.
وأكد المتحدث، أن المعارضة لا تنتظر من الرئيس الأمريكي باراك أوباما أو من سيخلفه، تزويدها بأسلحة نوعية، مضيفاً "نعول كثيراً على أشقائنا وعلى الدول الصديقة التي وقفت مع الشعب السوري"، في إشارة مرجحة إلى دول داعمة للمعارضة مثل السعودية وقطر وتركيا.
وأضاف "لا بد من أن يرفع هذا الحظر على تزويد المعارضة بالسلاح النوعي"، وهو ما تطالب به القوى السورية المعارضة منذ فترة طويلة.
وبحسب تقارير صحافية أمريكية، يدور نقاش في واشنطن حول تزويد المعارضة أسلحة من هذا النوع لاسيما تلك المضادة للطيران، وهو ما امتنعت الإدارة الأمريكية في الأعوام الماضية عن الموافقة عليه خوفاً من وقوع هذه الأسلحة في أيدي تنظيمات متطرفة تقاتل في سوريا.
ورفض مجلس الأمن الدولي في عطلة نهاية الأسبوع، مشروع قرار روسي لوقف الأعمال القتالية في حلب، وذلك بعيد استخدام موسكو حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار فرنسي لوقف أعمال القصف.
وكثف الطيران السوري والروسي في الأسابيع الماضية القصف الجوي على أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، تزامناً مع هجوم ميداني للجيش السوري وحلفائه سعياً لفرض سيطرته الكاملة على المدينة المنقسمة بين طرفي النزاع منذ صيف العام 2012.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1الشرطة الإسبانية تسحل مسافرين جزائريين وتطردهم خارج ميناء أليكانت
2بوتفليقة يستقبل الشاهد
3بابا الفاتيكان يشن هجوما على مناهج فرنسا الدراسية
4ترامب يتعهد بسجن هيلاري كلينتون إذا أصبح رئيساً
5الممثل روبرت دي نيرو: ترامب خنزير وأود لكمه في وجهه
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
مَجْدٌ وعَارَانِ
جمال لعلامي
"خلاوها" ويترشحون!
رشيد ولد بوسيافة
عبدة الشّيطان في الجزائر!
التهامي مجوري
لماذا يهتم المسلمون بالماضي؟
عمار يزلي
السنة غِيرْ دًاوْ الشيعة!
صالح عوض
...هل حقق الإسلاميون في المغرب الاستثناء؟
جمال لعلامي
مازالوا على ديدانهم!
عبد الناصر
ملء الفراغ.. بالفراغ
صالح عوض
"برنارد لويس" وتقسيم السعودية والهلال الخصيب
نور الدين أبو لحية
صراع العرف والشرع في ثقافتنا الفقهية
الفيديو
ما سبب زيارة المستشارة الألمانية إلى مالي؟
ضريح ماسينيسا.. الشاهد على عراقة نوميديا يصارع الزمن
الرئيس اليمني السابق يدعو إلى القتال مع السعودية لأخذ الثأر
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
تواصل عملية ترميم ملعب تشاكر قبل مباراة الخضر
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
المعارضة السورية تؤكد عدم تلقيها أي سلاح مضاد للطيران
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت المعارضة السورية، الاثنين، أنها لم تتلق أي أسلحة مضادة للطيران لمواجهة الغارات الجوية المكثفة التي ينفذها نظام الرئيس بشار الأسد المدعوم من روسيا، خصوصاً في حلب.
تغطيات ذات صلة
المعارضة السورية تؤكد عدم تلقيها أي سلاح مضاد للطيران
حركات ترامب الجسدية في مناظرته مع كلينتون تثير السخرية
ابنة الشهيد المقدسي"مصباح أبو صبيح" تروي ساعاته الاخيرة
الجيش التركي: مقتل 417 مسلحاً كردياً منذ أوت
اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه السعودية
وانتقدت الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم أطيافاً واسعة من المعارضة السياسة والعسكرية، إثر اجتماع ليومين في العاصمة السعودية الرياض، "سياسة الأرض المحروقة" التي اتهمت النظام وحلفاءه باعتمادها.
وأوضحت أنها ناقشت "تطورات الوضع الميداني وأثره على العملية السياسية"، مؤكدة أن "المسؤولين عن تدمير العملية السياسية ونسف أسسها ومتطلبات نجاحها هم النظام وحليفاه الروسي والإيراني عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في أنحاء سورية ولا سيما محافظة حلب"، وذلك بحسب بيان تلاه المتحدث باسمها سالم المسلط.
وإذ أشارت الهيئة إلى أنها بذلت "جهوداً استثنائية من أجل إنجاح العملية السياسية"، رأت أن "النظام وحلفاءه تحدوا بشكل سافر القانون الدولي الإنساني بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أدت إلى انسداد أفق العملية السياسية وتحولها إلى مجرد غطاء لعمليات القتل الجماعي للسوريين قصفاً وتجويعاً وحصاراً".
ورداً على سؤال، قال المسلط، إن "المعارضة لم تتلق أي مضادات طيران وإلا لما كانت هذه الحال في سوريا"، في إشارة إلى التفوق الجوي للنظام المدعوم بقوة من سلاح الطيران الروسي.
وأكد المتحدث، أن المعارضة لا تنتظر من الرئيس الأمريكي باراك أوباما أو من سيخلفه، تزويدها بأسلحة نوعية، مضيفاً "نعول كثيراً على أشقائنا وعلى الدول الصديقة التي وقفت مع الشعب السوري"، في إشارة مرجحة إلى دول داعمة للمعارضة مثل السعودية وقطر وتركيا.
وأضاف "لا بد من أن يرفع هذا الحظر على تزويد المعارضة بالسلاح النوعي"، وهو ما تطالب به القوى السورية المعارضة منذ فترة طويلة.
وبحسب تقارير صحافية أمريكية، يدور نقاش في واشنطن حول تزويد المعارضة أسلحة من هذا النوع لاسيما تلك المضادة للطيران، وهو ما امتنعت الإدارة الأمريكية في الأعوام الماضية عن الموافقة عليه خوفاً من وقوع هذه الأسلحة في أيدي تنظيمات متطرفة تقاتل في سوريا.
ورفض مجلس الأمن الدولي في عطلة نهاية الأسبوع، مشروع قرار روسي لوقف الأعمال القتالية في حلب، وذلك بعيد استخدام موسكو حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار فرنسي لوقف أعمال القصف.
وكثف الطيران السوري والروسي في الأسابيع الماضية القصف الجوي على أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، تزامناً مع هجوم ميداني للجيش السوري وحلفائه سعياً لفرض سيطرته الكاملة على المدينة المنقسمة بين طرفي النزاع منذ صيف العام 2012.