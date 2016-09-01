سحبت وزارة الصحة والسكان، لقاح "Pentavalents" الخاص بالرضع من كل مراكز الصحة عبر التراب الوطني، حيث تم وضعه تحت الحجز وتغيير الممون.
وجاء قرار الوزارة، بعد تسجيل خطورة هذا اللقاح على الرضع، البالغين شهرين 4 أشهر و11 شهرا، في انتظار استكمال التحقيق القضائي.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا القرار احترازي بالنظر الى تسجيل تخوف كبير لدى الأولياء وأيضا عمال قطاع الصحة.
وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد فتحت تحقيقا حول وفاة رضيعين يبلغان شهرين من العمر بعيادة خاصة بالرويبة بعد تلقيهما هذا اللقاح.
وفي المقابل أفاد بيان وزارة الصحة، أن رزنامة التلقيح تبقى كما هي ولا يمكن أن يطرأ عليها اي تغيير، حسب الخبراء الذين تم استشارتهم.
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بعد تسجيل خطورته على الرضع
وزارة الصحة تسحب لقاح "بنتافلو"
الشروق أون لاين
سحبت وزارة الصحة والسكان، لقاح "Pentavalents" الخاص بالرضع من كل مراكز الصحة عبر التراب الوطني، حيث تم وضعه تحت الحجز وتغيير الممون.
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وجاء قرار الوزارة، بعد تسجيل خطورة هذا اللقاح على الرضع، البالغين شهرين 4 أشهر و11 شهرا، في انتظار استكمال التحقيق القضائي.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا القرار احترازي بالنظر الى تسجيل تخوف كبير لدى الأولياء وأيضا عمال قطاع الصحة.
وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد فتحت تحقيقا حول وفاة رضيعين يبلغان شهرين من العمر بعيادة خاصة بالرويبة بعد تلقيهما هذا اللقاح.
وفي المقابل أفاد بيان وزارة الصحة، أن رزنامة التلقيح تبقى كما هي ولا يمكن أن يطرأ عليها اي تغيير، حسب الخبراء الذين تم استشارتهم.