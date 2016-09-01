أثقل حصيلة سجلت بولاية باتنة 8 قتلى في حوادث مرور خلال يوم واحد

لقي 8 أشخاص مصرعهم وجرح 21 آخرون في حوادث مرور تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية بمختلف مناطق الوطن.

وأوردت حصيلة أوردتها مصالح الحماية المدنية، الإثنين، أنه تم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية باتنة، بوفاة (2) شخصين وجرح 4 آخرين على إثر اصطدام بين (3) سيارات من الوزن الخفيف وشاحنة من الحجم الصغير على الطريق الولائي رقم 26 ببلدية الشمورة.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية 2.589 تدخلا في عدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين، سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.