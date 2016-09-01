بمناسبة يوم عاشوراء

الأربعاء 12 أكتوبر عطلة مدفوعة الأجر

date 2016/10/10 views 1592 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإثنين، في بيان لها أن يوم الـ 10 من محرّم 1438 هجري، الموافق لـ 12 أكتوبر 2016 ميلادي، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة.

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وأضاف نفس المصدر أنّه يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يعملون بنظام التداول والمطالبون بضمان استمرارية سير مصالحهم.

للتذكير، فإنّ هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدّل والمتمّم المتضمّن قائمة الأعياد القانونية.

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