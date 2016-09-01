نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين عسكريين قولهم، الاثنين، إن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا تتقدم صوب آخر منطقة تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة سرت الساحلية وطوقت المتشددين بعد حملة عسكرية مستمرة منذ خمسة أشهر مدعومة بضربات جوية أمريكية.
وأضاف المسؤولون، أن ثمانية مقاتلين موالين للحكومة على الأقل قتلوا مطلع الأسبوع لدى تقدم قواتهم داخل منطقة وسط سرت، فيما يشكل القناصة والشراك الخداعية عقبتين أساسيتين أمام تقدمهم.
وقال مراسل لرويترز على الأرض، إن القوات تقدمت عبر شارعين، يوم الأحد، لكنها تواجه مقاومة وتكتشف عبوات ناسفة في العديد من المباني.
واستولى "داعش" على سرت منذ عام مضى مستغلاً الفوضى والعنف في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 لترسيخ موطئ قدم له بعيداً عن معاقله الأساسية في العراق وسوريا.
وستكون خسارة سرت بمثابة ضربة كبرى للتنظيم، لكن مسؤولين يعتقدون، إن بعض مسلحي "داعش" وقادتها فروا قبل تطويق سرت وقد يواصلون شن هجمات بطريقة حرب العصابات حتى بعد استعادة القوات الليبية السيطرة على المدينة.
ويقود فصيل البنيان المرصوص القوات في تقدمها داخل سرت وهم مقاتلون أغلبهم جاء من مدينة مصراتة ويؤيدون حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس والتي تحاول توحيد الفصائل المتنافسة في البلاد.
وقال المسؤول الإعلامي لكتائب مصراتة علي المبروك، إن قوات البنيان المرصوص أحرزت بعض التقدم وطوقت منطقة عمارات 600 في سرت بالكامل.
وقال محمد الغصري وهو متحدث باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق، إن متشددتين فرتا مع أطفالهما الثلاثة واستسلمتا. وأضاف أنهما أبلغتا قوات مصراتة بعدم رغبتهما في تنفيذ هجمات انتحارية.
وسيطرة أحد أقوى الفصائل في البلاد على مدينة كبرى مثل سرت يشعل التوترات مع كتائب متنافسة معها في الشرق يقودها خليفة حفتر الذي رفض سلطة الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1الشرطة الإسبانية تسحل مسافرين جزائريين وتطردهم خارج ميناء أليكانت
2بابا الفاتيكان يشن هجوما على مناهج فرنسا الدراسية
3بوتفليقة يستقبل الشاهد
4حركات ترامب الجسدية في مناظرته مع كلينتون تثير السخرية
5ترامب يتعهد بسجن هيلاري كلينتون إذا أصبح رئيساً
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
مَجْدٌ وعَارَانِ
جمال لعلامي
"خلاوها" ويترشحون!
رشيد ولد بوسيافة
عبدة الشّيطان في الجزائر!
التهامي مجوري
لماذا يهتم المسلمون بالماضي؟
عمار يزلي
السنة غِيرْ دًاوْ الشيعة!
صالح عوض
...هل حقق الإسلاميون في المغرب الاستثناء؟
جمال لعلامي
مازالوا على ديدانهم!
عبد الناصر
ملء الفراغ.. بالفراغ
صالح عوض
"برنارد لويس" وتقسيم السعودية والهلال الخصيب
نور الدين أبو لحية
صراع العرف والشرع في ثقافتنا الفقهية
الفيديو
ما سبب زيارة المستشارة الألمانية إلى مالي؟
ضريح ماسينيسا.. الشاهد على عراقة نوميديا يصارع الزمن
الرئيس اليمني السابق يدعو إلى القتال مع السعودية لأخذ الثأر
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
تواصل عملية ترميم ملعب تشاكر قبل مباراة الخضر
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
القوات الليبية تتقدم صوب آخر منطقة لـ"داعش" في سرت
وكالات - الشروق أونلاين
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين عسكريين قولهم، الاثنين، إن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا تتقدم صوب آخر منطقة تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة سرت الساحلية وطوقت المتشددين بعد حملة عسكرية مستمرة منذ خمسة أشهر مدعومة بضربات جوية أمريكية.
تغطيات ذات صلة
القوات الليبية تتقدم صوب آخر منطقة لـ"داعش" في سرت
المعارضة السورية تؤكد عدم تلقيها أي سلاح مضاد للطيران
حركات ترامب الجسدية في مناظرته مع كلينتون تثير السخرية
ابنة الشهيد المقدسي"مصباح أبو صبيح" تروي ساعاته الاخيرة
الجيش التركي: مقتل 417 مسلحاً كردياً منذ أوت
وأضاف المسؤولون، أن ثمانية مقاتلين موالين للحكومة على الأقل قتلوا مطلع الأسبوع لدى تقدم قواتهم داخل منطقة وسط سرت، فيما يشكل القناصة والشراك الخداعية عقبتين أساسيتين أمام تقدمهم.
وقال مراسل لرويترز على الأرض، إن القوات تقدمت عبر شارعين، يوم الأحد، لكنها تواجه مقاومة وتكتشف عبوات ناسفة في العديد من المباني.
واستولى "داعش" على سرت منذ عام مضى مستغلاً الفوضى والعنف في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 لترسيخ موطئ قدم له بعيداً عن معاقله الأساسية في العراق وسوريا.
وستكون خسارة سرت بمثابة ضربة كبرى للتنظيم، لكن مسؤولين يعتقدون، إن بعض مسلحي "داعش" وقادتها فروا قبل تطويق سرت وقد يواصلون شن هجمات بطريقة حرب العصابات حتى بعد استعادة القوات الليبية السيطرة على المدينة.
ويقود فصيل البنيان المرصوص القوات في تقدمها داخل سرت وهم مقاتلون أغلبهم جاء من مدينة مصراتة ويؤيدون حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس والتي تحاول توحيد الفصائل المتنافسة في البلاد.
وقال المسؤول الإعلامي لكتائب مصراتة علي المبروك، إن قوات البنيان المرصوص أحرزت بعض التقدم وطوقت منطقة عمارات 600 في سرت بالكامل.
وقال محمد الغصري وهو متحدث باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق، إن متشددتين فرتا مع أطفالهما الثلاثة واستسلمتا. وأضاف أنهما أبلغتا قوات مصراتة بعدم رغبتهما في تنفيذ هجمات انتحارية.
وسيطرة أحد أقوى الفصائل في البلاد على مدينة كبرى مثل سرت يشعل التوترات مع كتائب متنافسة معها في الشرق يقودها خليفة حفتر الذي رفض سلطة الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.