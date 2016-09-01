فلاحون يستبشرون خيرا لغيث الخريف رياح قوية هذا الثلاثاء وعودة الأمطار مساء الخميس

سيعود الطقس إلى الاستقرار مرة أخرى ابتداء من هذا الثلاثاء ويدوم إلى غاية الأربعاء بشكل مؤقت، على أن تعود الأجواء الماطرة، أمسية الخميس على مختلف المناطق الشمالية، بدءا من غربها بقدوم اضطراب على شكل منخفض جوي قادم من المحيط الأطلسي مرورا بإسبانيا والمغرب، ينتظر أن ينتقل خلال الظهيرة إلى المناطق الغربية يكون متبوعا بأمطار تنتقل إلى المناطق الوسطى والشرقية يوم الجمعة.

وحسب آخر النماذج الرقمية، لمصلحة الأحوال الجوية، فإن شهر أكتوبر ستتخلله أجواء متذبذبة تتخللها بعض الأمطار المحلية تكون بشرى خير على الفلاحين.

وتشير آخر التطورات المناخية، إلى أن الاضطراب المقبل ستسبقه رياح الأربعاء تشتد سرعتها على المناطق الغربية والوسطى تصل سرعتها ما بين 40 و60 كلم/سا في عرض البحر في حين ستعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد لتصل إلى 28 و30 درجة مئوية بالسواحل وما بين 27 إلى 32 درجة بالداخل. أما بالجنوب، فستبقى الأجواء مستقرة لتعود الحرارة إلى الانخفاض يوم الخميس لتصل ما بين 18 و22 درجة بالسواحل وما بين 16 و21 بالداخل في حين تستقر ما بين 25 و30 درجة إلى غاية 41 درجة بالجنوب.

أما البحر، فسيعرف ابتداء من ظهيرة الأربعاء حالة من الاضطراب لتستقر الأجواء من جديد ابتداء من السبت. وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أعلن عن نشرية خاصة يحذر من أمطار غزيرة تساقطت أمس على بعض الولايات الشرقية وصلت كمياتها في بعض المناطق 30 ملم.

واستبشر فلاحو المناطق الشمالية خيرا للأمطار الخريفية الأخيرة التي كانت في الموعد في وقت تشير آخر النماذج الرقمية إلى أن شهر أكتوبر الجاري سيعرف تذبذبا في الطقس تتخلله فترات من التساقط.. والله أعلم.