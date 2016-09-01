سيعود الطقس إلى الاستقرار مرة أخرى ابتداء من هذا الثلاثاء ويدوم إلى غاية الأربعاء بشكل مؤقت، على أن تعود الأجواء الماطرة، أمسية الخميس على مختلف المناطق الشمالية، بدءا من غربها بقدوم اضطراب على شكل منخفض جوي قادم من المحيط الأطلسي مرورا بإسبانيا والمغرب، ينتظر أن ينتقل خلال الظهيرة إلى المناطق الغربية يكون متبوعا بأمطار تنتقل إلى المناطق الوسطى والشرقية يوم الجمعة.
وحسب آخر النماذج الرقمية، لمصلحة الأحوال الجوية، فإن شهر أكتوبر ستتخلله أجواء متذبذبة تتخللها بعض الأمطار المحلية تكون بشرى خير على الفلاحين.
وتشير آخر التطورات المناخية، إلى أن الاضطراب المقبل ستسبقه رياح الأربعاء تشتد سرعتها على المناطق الغربية والوسطى تصل سرعتها ما بين 40 و60 كلم/سا في عرض البحر في حين ستعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد لتصل إلى 28 و30 درجة مئوية بالسواحل وما بين 27 إلى 32 درجة بالداخل. أما بالجنوب، فستبقى الأجواء مستقرة لتعود الحرارة إلى الانخفاض يوم الخميس لتصل ما بين 18 و22 درجة بالسواحل وما بين 16 و21 بالداخل في حين تستقر ما بين 25 و30 درجة إلى غاية 41 درجة بالجنوب.
أما البحر، فسيعرف ابتداء من ظهيرة الأربعاء حالة من الاضطراب لتستقر الأجواء من جديد ابتداء من السبت. وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أعلن عن نشرية خاصة يحذر من أمطار غزيرة تساقطت أمس على بعض الولايات الشرقية وصلت كمياتها في بعض المناطق 30 ملم.
واستبشر فلاحو المناطق الشمالية خيرا للأمطار الخريفية الأخيرة التي كانت في الموعد في وقت تشير آخر النماذج الرقمية إلى أن شهر أكتوبر الجاري سيعرف تذبذبا في الطقس تتخلله فترات من التساقط.. والله أعلم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1الجزائر تنسحب من حفل تأبين شمعون بيريز في "اليونسكو"
2ألغينا ضريبة الخروج على الجزائريين ونعمل على ألا تطبق على مواطنينا
3محمد عيسى: الإسلام بالجزائر في خطر بسبب غزو طائفي شرس
4منع الولاة ورؤساء المؤسسات ومدير ديوان الرئاسة من "الجنسية المزدوجة"
5كتب "الجيل الثاني" متداولة بأخطائها بين التلاميذ
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
مَجْدٌ وعَارَانِ
جمال لعلامي
"خلاوها" ويترشحون!
رشيد ولد بوسيافة
عبدة الشّيطان في الجزائر!
التهامي مجوري
لماذا يهتم المسلمون بالماضي؟
عمار يزلي
السنة غِيرْ دًاوْ الشيعة!
صالح عوض
...هل حقق الإسلاميون في المغرب الاستثناء؟
جمال لعلامي
مازالوا على ديدانهم!
عبد الناصر
ملء الفراغ.. بالفراغ
صالح عوض
"برنارد لويس" وتقسيم السعودية والهلال الخصيب
نور الدين أبو لحية
صراع العرف والشرع في ثقافتنا الفقهية
الفيديو
ما سبب زيارة المستشارة الألمانية إلى مالي؟
ضريح ماسينيسا.. الشاهد على عراقة نوميديا يصارع الزمن
الرئيس اليمني السابق يدعو إلى القتال مع السعودية لأخذ الثأر
الجزائريون الأكثر تعميرًا في المغرب العربي
تواصل عملية ترميم ملعب تشاكر قبل مباراة الخضر
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
فلاحون يستبشرون خيرا لغيث الخريف
رياح قوية هذا الثلاثاء وعودة الأمطار مساء الخميس
راضية مرباح
سيعود الطقس إلى الاستقرار مرة أخرى ابتداء من هذا الثلاثاء ويدوم إلى غاية الأربعاء بشكل مؤقت، على أن تعود الأجواء الماطرة، أمسية الخميس على مختلف المناطق الشمالية، بدءا من غربها بقدوم اضطراب على شكل منخفض جوي قادم من المحيط الأطلسي مرورا بإسبانيا والمغرب، ينتظر أن ينتقل خلال الظهيرة إلى المناطق الغربية يكون متبوعا بأمطار تنتقل إلى المناطق الوسطى والشرقية يوم الجمعة.
تغطيات ذات صلة
الإلغاء التقاعد المسبق سيشل المستشفيات أربعة أيام
"الكناباست" تنضم إلى المتكتلين في إضراب 17 أكتوبر
محادثات جزائرية- قطرية حول التعاون العسكري
رياح قوية هذا الثلاثاء وعودة الأمطار مساء الخميس
رفع الفائدة في القرض السندي قد يعصف بالإقتصاد الوطني
وحسب آخر النماذج الرقمية، لمصلحة الأحوال الجوية، فإن شهر أكتوبر ستتخلله أجواء متذبذبة تتخللها بعض الأمطار المحلية تكون بشرى خير على الفلاحين.
وتشير آخر التطورات المناخية، إلى أن الاضطراب المقبل ستسبقه رياح الأربعاء تشتد سرعتها على المناطق الغربية والوسطى تصل سرعتها ما بين 40 و60 كلم/سا في عرض البحر في حين ستعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد لتصل إلى 28 و30 درجة مئوية بالسواحل وما بين 27 إلى 32 درجة بالداخل. أما بالجنوب، فستبقى الأجواء مستقرة لتعود الحرارة إلى الانخفاض يوم الخميس لتصل ما بين 18 و22 درجة بالسواحل وما بين 16 و21 بالداخل في حين تستقر ما بين 25 و30 درجة إلى غاية 41 درجة بالجنوب.
أما البحر، فسيعرف ابتداء من ظهيرة الأربعاء حالة من الاضطراب لتستقر الأجواء من جديد ابتداء من السبت. وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أعلن عن نشرية خاصة يحذر من أمطار غزيرة تساقطت أمس على بعض الولايات الشرقية وصلت كمياتها في بعض المناطق 30 ملم.
واستبشر فلاحو المناطق الشمالية خيرا للأمطار الخريفية الأخيرة التي كانت في الموعد في وقت تشير آخر النماذج الرقمية إلى أن شهر أكتوبر الجاري سيعرف تذبذبا في الطقس تتخلله فترات من التساقط.. والله أعلم.