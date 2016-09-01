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محادثات جزائرية- قطرية حول التعاون العسكري
أجرى الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الاثنين، محادثات مع نظيره القطري الفريق ركن غانم بن شاهين الغانم الذي يزور الجزائر تناولت التعاون العسكري بين البلدين.
وقال بيان لوزارة الدفاع "استقبل الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح هذا الاثنين 10 أكتوبر 2016، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ركن غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الذي يقوم على رأس وفد عسكري بزيارة إلى الجزائر".
واوضح "بعد مراسم الاستقبال الرسمية، أجرى الطرفان محادثات ثنائية بحضور ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا سفير دولة قطر بالجزائر وأعضاء الوفد المرافق لرئيس أركان القوات المسلحة القطرية"
ووفق ذات المصدر "تناولت هذه المحادثات حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه إلى مجالات اهتمام تخدم المصالح المشتركة للبلدين، هذا التعاون الذي ما انفكت عراه تتقوى أكثر فأكثر بفضل الرعاية السامية والمتواصلة لقائدي البلدين وحرصهما المتقاسم على ترقيته. كما عكف الطرفان على تبادل التحاليل ووجهات النظر حول القضايا الراهنة".
2016/10/10 على 18:281
_/ منذ سنة 1997 وهم يبحثون عن التعاون العسكري ولكن اضنهم انهم يبحثون عن رجل مثل القيقي عفوا السيسي
omar - BOSTON USA2016/10/10 على 18:512
قلت لنا قط هي التي جاءت بالربيع العربي .قلت لنا هي التي ابعدت زين العابدين من تونس وقلت لنا هي التي قتلت القذافي وقلت لنا ايام قبل قتل القذافي كانت بليبيا قوات خاصة من قطر وقلت لنا قدفعت مبلغ كل طائرة حلقت فوق ليبيا وهي الذي كل ثمن رصاصة اطلقت بلبيا اليوم الجزئر تتعاون مع قطر???????//الخوف او ابتلاء والى امر من white house
2016/10/10 على 19:103
...قال لو فاه نتعاونوا.....قال لو انتاعنا ...نتعاونةا في كل شء... قال لو احنا ما عندنا والو... لصح نقدر انشوف الكم اصحابنا في القاعدة يوقفوا امعاكم.. ..يضهر لي رايحين اديروا قاعدة أفرو أمريكان