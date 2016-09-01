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أمن العاصمة يفك لغز جريمة بوشاوي
المجرم قتل المحامي المتربص للاستحواذ على سيارته
تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر، من فك لغز جريمة قتل المحامي الشاب المتربص لدى مجلس قضاء تيبازة، الأربعاء المنقضي بغابة بوشاوي بالعاصمة، وأوقفت المشتبه فيه الرئيسي الذي أودع الحبس المؤقت، بالإضافة إلى المشتبه فيه الثاني وشاهدين، مع حجز السيارة السياحة التي كانت سببا في حدوث الجريمة.
تعود حيثيات القضية، حسب بيان أمن ولاية الجزائر، الإثنين، الذي تسلمت "الشروق" نسخة منه، إلى العثور على شاب مقتول بغابة بوشاوي، بناء على شكوى تقدم بها والد الضحية أمام مصالح الشرطة القضائية، مبلغا عن اختفاء ابنه البالغ من العمر 28 سنة، وهو ما مكن مصالح الأمن من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي.
وأسفرت التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة المختصة، في البداية، عن تعرف والد الضحية على ابنه بمصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية بالعاصمة، أعقبها تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي حاول تضليل المحققين من خلال نسب الجريمة إلى أشخاص آخرين، غير أن توفر الأدلة والقرائن التي تدينه، مع وجود شاهدين في القضية، جعلت الجاني يعترف بالجريمة.
وتعود أساب الجريمة، حسب اعتراف المشتبه فيه أثناء التحقيق، إلى دواع مادية متعلقة بصفقة شراء سيارة الضحية، حيث حدث اتفاق مسبق بين الطرفين غير أن عدم استلام الضحية أمواله كاملة، حال دون إتمام إجراءات البيع، وهو ما جعل المشتبه فيه يقدم على ارتكاب الجريمة، والاستيلاء على سيارة وجهاز هاتف المحامي، الذي سلمه لشخص آخر فيما احتفظ هو بالسيارة، في وقت وضع المشتبه فيه الثاني الذي قام بإخفاء هاتف الضحية تحت الرقابة القضائية بحضور شاهدين في القضية، فيما ذكرت مصادر أخرى أن هاذين الأخيرين هما امرأتان.
موسى - bba2016/10/10 على 18:251
الله يرحمو برحمته الواسعة و يغفر له و لا يغفر الذنوب الا هو
اخوتي كثر الاجرام في بلادنا و لا بد من القصاص ليكون عبرة للمجرمين