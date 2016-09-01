"الكناباست" تنضم إلى المتكتلين في إضراب 17 أكتوبر

قررت نقابة "الكناباست" مساندة التكتل النقابي في قرار الإضراب المزمع في 17 و18 من هذا الشهر و24 و25 منه، للتنديد بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. فيما طالبت بضرورة إشراك النقابات في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.

وطالبت النقابة عقب انعقاد دورتها العادية للمجلس الوطني بالعدول عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية، المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لاسيما فئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.

وحملت "الكناباست" القائمين على تسيير شؤون وزارة التربية مسؤولية تبعات القرارات الارتجالية في تحديد رزنامة العطل والتسرع في تطبيق التغييرات الجديدة أو ما اصطلح عليه بإصلاحات الجيل الثاني دون تكوين فعلي للأساتذة.

كما حذرت النقابة من سياسة التراجع عن المكاسب الاجتماعية وبالأخص إلغاء الأمر 97/13 المتعلق بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وكذا المساس بالحريات النقابية من خلال مشروع قانون العمل الذي يتم إعداده في دوائر ضيقة دون إشراك النقابات المستقلة.