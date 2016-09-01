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الأطباء يختارون المواجهة للحفاظ على مصالحهم
الإلغاء التقاعد المسبق سيشل المستشفيات أربعة أيام
أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع الصحة عن إضراب عام أيام 17 و 18 و24 و25 من شهر أكتوبر الجاري، احتجاجا على قانون التقاعد وللمطالبة بإشراك النقابة بمشروع قانون العمل، وبحماية القدرة الشرائية لعمال وموظفي قطاع الصحة، خاصة أصحاب الدخل الضعيف.
وأكدت النقابة في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، أن الإضراب سيستثني موظفي المصالح الاستعجالية عبر المستشفيات العمومية للوطن، ومصالح مرضى السرطان والكلى، وفرق المداومة الليلية، كما يتم المحافظة خلال أيام الإضراب على أدنى الخدمات مراعاة لحالة المرضى.
وقد راسلت تنسيقية موظفي الصحة، كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا الأمانة الوطنية لموظفي الصحة، لإشعار هذه الجهات بهذا الإضراب الذي يشل الخدمات الصحية عبر المستشفيات وعيادات الصحة الجوارية لمدة 4 أيام خلال شهر أكتوبر، حيث اجتمعت النقابات المستقلة يوم 24 سبتمبر المنقضي بالمقر المركزي لنقابة شبه الطبي بالجزائر العاصمة وقبلها اجتمع المجلس الوطني للنقابة قبل اتخاذ قرار الدخول في هذا الإضراب.
رضا - باتنة2016/10/10 على 19:061
والله غير صح؟