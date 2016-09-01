دعت تنسيقية الحركات الأزوادية إلى فتح تحقيق محايد ومستقل لكشف حقيقة مقتل قائدها العسكري أغ أوسى، السبت، في انفجار لسيارته بعد مغادرته اجتماعا بمقر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأكدت التنسيقية في بيان لها "أن سيارات المشاركين في الاجتماع تتوقف داخل المعسكر الأممي طيلة الاجتماع".
وأشارت أن "جميع المؤشرات تؤكد أن السيارة تم تفخيخها والأمر يتعلق بعملية مدبرة ومحددة الهدف".
ووفق التنسيقية فإن هذه "الجريمة بعيدة من أن تساهم في إحلال السلام، في ظل هذه الأجواء المتوترة بالمنطقة ونطالب البعثة الأممية والقوات الفرنسية بالمساهمة في تحقيق شفاف يحدد المسؤولين عنها".
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تنسيقية الأزواد تدعو للتحقيق في مقتل أحد قادتها العسكريين
ع/ب
دعت تنسيقية الحركات الأزوادية إلى فتح تحقيق محايد ومستقل لكشف حقيقة مقتل قائدها العسكري أغ أوسى، السبت، في انفجار لسيارته بعد مغادرته اجتماعا بمقر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
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وأكدت التنسيقية في بيان لها "أن سيارات المشاركين في الاجتماع تتوقف داخل المعسكر الأممي طيلة الاجتماع".
وأشارت أن "جميع المؤشرات تؤكد أن السيارة تم تفخيخها والأمر يتعلق بعملية مدبرة ومحددة الهدف".
ووفق التنسيقية فإن هذه "الجريمة بعيدة من أن تساهم في إحلال السلام، في ظل هذه الأجواء المتوترة بالمنطقة ونطالب البعثة الأممية والقوات الفرنسية بالمساهمة في تحقيق شفاف يحدد المسؤولين عنها".